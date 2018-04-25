Кинотеатры «Москино» покажут фильмы с Юрием Яковлевым с 25 по 27 апреля

"С 25 по 27 апреля в кинотеатрах сети «Москино» столичного Департамента культуры бесплатно покажут фильмы с участием Юрия Яковлева. Памятная ретроспектива приурочена к 90-летию со дня рождения актера. Всего запланировано 26 сеансов в 10 городских кинотеатрах", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, вход на сеансы будет свободным, по предварительной регистрации на сайте сети.