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Кинотеатры «Москино» покажут фильмы с Юрием Яковлевым с 25 по 27 апреля
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Кинотеатры «Москино» покажут фильмы с Юрием Яковлевым с 25 по 27 апреля 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Фильмы с Юрием Яковлевым можно будет бесплатно посмотреть в Москве с 25 по 27 апреля в кинотеатрах «Москино», сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"С 25 по 27 апреля в кинотеатрах сети «Москино» столичного Департамента культуры бесплатно покажут фильмы с участием Юрия Яковлева. Памятная ретроспектива приурочена к 90-летию со дня рождения актера. Всего запланировано 26 сеансов в 10 городских кинотеатрах", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, вход на сеансы будет свободным, по предварительной регистрации на сайте сети.
"Юрию Яковлеву в апреле исполнилось бы 90 лет. И мы помним этого талантливого и такого разнопланового актера совершенно по разным ролям — от аборигена Би и нелепого Бунши до царя Ивана Грозного и императора Николая «Палковича». Мы попытаемся напомнить вам о лучших из них", — рассказали порталу в пресс-службе «Москино».
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