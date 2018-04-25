«Семья аристократов»: Равшана Куркова показала фото своей матери в молодости

Равшана Куркова с детства снимается в кино и является продолжательницей актерской династии. В Инстаграме звезда опубликовала снимок своей матери в молодости, сделанный во время съемок одного из фильмов. Подписички тут же принялись сравнивать, насколько похожи звездные мать и дочь.

Равшана родилась в семье, тесно связанной со сценой и кинематографом. Ее мать, Рано Кубаева, дебютировала в качестве актрисы еще в студенческие времена и с тех пор успела реализоваться еще и как кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Куркова рассказала, что всегда гордилась и восхищалась своей мамой. В Инстаграме звезда опубликовала кадр из фильма, где Рано сыграла одну из своих первых главных ролей. Равшана поделилась, что ей всегда очень удивительно смотреть на фотографии родственников, на которых они запечатлены в более юном возрасте, чем она сейчас. В подписи к снимку Куркова немного порассуждала, насколько они с матерью похожи, и рассказала как это влияло на нее в детстве.

«Помню очень переживала в детстве, что так мало взяла от мамы, только голос. Всегда восхищалась и до сих пор восхищаюсь маминой красотой.» Подписчики Равшаны были также восхищены красотой ее матери и сразу стали искать у них общие черты. Большинство, как и сама Куркова, сочли их абсолютно разными, но при этом одинаково обаятельными. По мнению поклонников, у каждой из актрис есть своя изюминка, делающая их такими непохожими на других.

«У вас с мамой очень схожие черты. И мимику вы унаследовали у мамы. Семья аристократов.» «Да, красотка. Но вы совсем другая, это точно. Но не хуже! У вас свой шарм и красота!» «В этом и есть вся прелесть семейных альбомов, столько искренних фотографий и эмоций спрятано в них, приятно пересматривать и чувствовать те мгновения…» «Возможно вы очень многое взяли от мамы из „внутреннего мира“ какие— то качества. Мама у вас очень красивая, как и вы.»

Кстати, несмотря на загруженный рабочий график, Равшане Курковой всегда удается отлично выглядеть, что не раз было отмечено и ее поклонниками. Некоторые из них даже в шутку называют актрису ведьмой, ведь она, кажется, совершенно не меняется с годами. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!