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Генпрокуратура взыщет деньги за неснятые фильмы
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Генпрокуратура взыщет деньги за неснятые фильмы 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министерство культуры направило в Генеральную прокуратуру запрос о проверке расходования бюджетных средств, выделенных на создание фильмов в российских киностудиях.
Как сообщили в пресс-службе минкультуры, запрос касается, главным образом, картин, так и не вышедших в прокат. Обращение, в котором генпрокуратуру просят проверить факты по расходованию выделенных средств и привлечь виновных лиц к ответственности, подписал министр культуры Владимир Мединский.
По словам директора департамента кинематографии минкультуры Ольги Любимовой, будет проведена полная ревизия проектов киностудий, получивших поддержку министерства в конкурсе игрового кино. «Пять кинокомпаний, получивших субсидии, так и не произвели фильмы. Соглашения с этими организациями были заключены в период с 2011 по 2014 годы, и на сегодняшний день они не вернули средства в федеральный бюджет и не оплатили штрафы согласно судебному решению», — приводит пресс-служба слова Любимовой.
В числе компаний-должников оказались «Аркада Интертеймент» с фильмом «Пес рыжий», ООО «Линия кино» студия Сергея Соловьева», не снявшая фильм «Елизавета и Клодиль», ООО «Ин Моушн» (картина «Обратная сторона Луны»), ГУП «Киностудия „Чеченфильм“ (»Тоска») и ООО «МВ Синема» («Криминальный блюз для саксофона»).
Фото: mkrf.ru.
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