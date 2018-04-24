Прощание с Ниной Дорошиной завершилось в Москве 

Прощание с Ниной Дорошиной прошло в московском театре «Современник», передает НСН.
Народная артистка России скончалась 21 апреля на 84 году жизни.
Почтить ее память пришли актеры Сергей Гармаш, Авангард Леонтьев, Лия Ахеджакова, Марина Неёлова, Александр Ширвиндт, режиссер Владимир Меньшов, ученики Дорошиной из Щукинского училища и многие другие.
Траурная церемония на Другой сцене «Современника» завершилась продолжительными аплодисментами, которыми по актёрской традиции, проводили похоронный кортеж Нины Дорошиной. Отпевание актрисы состоится в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Она будет похоронена там же, в семейной могиле.
Нина Дорошина с 1958 года служила в театре «Современник» до последних дней. На ее счету несколько десятков ролей в театре, более двадцати — в кино. Самая известная из них — Надежда (жена Василия Кузякина) из фильма «Любовь и голуби».