Ещё
Прощание с Ниной Дорошиной завершилось в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прощание с Ниной Дорошиной завершилось в Москве 

Газета.Ru 12 часов назад
Прощание с Ниной Дорошиной прошло в московском театре «Современник», передает НСН.
Народная артистка России скончалась 21 апреля на 84 году жизни.
Почтить ее память пришли актеры Сергей Гармаш, Авангард Леонтьев, Лия Ахеджакова, Марина Неёлова, Александр Ширвиндт, режиссер Владимир Меньшов, ученики Дорошиной из Щукинского училища и многие другие.
Траурная церемония на Другой сцене «Современника» завершилась продолжительными аплодисментами, которыми по актёрской традиции, проводили похоронный кортеж Нины Дорошиной. Отпевание актрисы состоится в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Она будет похоронена там же, в семейной могиле.
Нина Дорошина с 1958 года служила в театре «Современник» до последних дней. На ее счету несколько десятков ролей в театре, более двадцати — в кино. Самая известная из них — Надежда (жена Василия Кузякина) из фильма «Любовь и голуби».
Газета.Ru: последние новости
Прощание с Ниной Дорошиной пройдет в "Современнике" Прощание с Ниной Дорошиной началось в Москве Сергей Пускепалис: я горжусь работой с Табаковым
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру6
Знаменитости, которых подменили двойниками23
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Как уходили знаменитости7
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах6
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звёздам Голливуда измерили важный показатель
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение