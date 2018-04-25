Данила Козловский отказывается общаться с сестрой и племянниками

Недавно в свет вышел дебютный фильм Данилы Козловского «Тренер», в котором он выступил режиссером и продюсером, а также сыграл главную роль. Картина вызвала неоднозначную реакцию у зрителей. Сам Данила рассказал, что после появления трейлера своего фильма столкнулся с необоснованной критикой и оскорблениями. Он довольно резко ответил на обвинения, из-за чего столкнулся с новым шквалом негодования. Впрочем, многие знаменитости, друзья и коллеги встали на защиту Козловского и его нового творения, а на премьере фильма был настоящий аншлаг.

Недавно журналисты пообщались с родственниками Козловского, о существовании которых мало кто из поклонников артиста знает. У Данилы есть старшая сестра по отцу и племянники, однако актер не общается с родней. При этом родственники следят за успехами Козловского и радуются каждой его новой роли.