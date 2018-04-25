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Данила Козловский отказывается общаться с сестрой и племянниками
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Данила Козловский отказывается общаться с сестрой и племянниками 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Недавно в свет вышел дебютный фильм Данилы Козловского «Тренер», в котором он выступил режиссером и продюсером, а также сыграл главную роль. Картина вызвала неоднозначную реакцию у зрителей. Сам Данила рассказал, что после появления трейлера своего фильма столкнулся с необоснованной критикой и оскорблениями. Он довольно резко ответил на обвинения, из-за чего столкнулся с новым шквалом негодования. Впрочем, многие знаменитости, друзья и коллеги встали на защиту Козловского и его нового творения, а на премьере фильма был настоящий аншлаг.
Недавно журналисты пообщались с родственниками Козловского, о существовании которых мало кто из поклонников артиста знает. У Данилы есть старшая сестра по отцу и племянники, однако актер не общается с родней. При этом родственники следят за успехами Козловского и радуются каждой его новой роли.
"У Данилы сложный график, съемки, гастроли… Плюс он пропадает в Санкт-Петербурге, а мы — в Подмосковье. Но наша семья гордится им, смотрим все работы с его участием. Я на связи с дедушкой — папой Данилы. Он сейчас уже редко преподает в институте из-за здоровья. Дед Валера перенес несколько операций на глаза, Даня помогает с лекарствами, ищет врачей. Иногда приезжает к нему в гости. Но я ни разу его там не заставал", — рассказал племянник артиста Владислав Шегаев для "СтарХита".
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