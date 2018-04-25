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Козловский не видится с сестрой и племянниками
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Козловский не видится с сестрой и племянниками 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
На днях племянник звезды фильмов «Духless» и «Экипаж» Данилы Козловского, Владислав Шегаев, рассказал журналистам, почему редко видится со своим знаменитым родственником. По его словам, в последнее время у артиста очень плотный график, к тому же он, в основном, бывает в Санкт-Петербурге, а его сестра по отцу Оксана и ее трое сыновей — в Подмосковье.
«Я на связи с дедушкой — папой Данилы. Он сейчас уже редко преподает в институте из-за здоровья. Дед Валера перенес несколько операций на глаза, Даня помогает с лекарствами, ищет врачей. Иногда приезжает к нему в гости. Но я ни разу его там не заставал», — цитирует племянника актера «СтарХит». Шегаев также отметил, что он и родные гордятся Данилой и следят за его творчеством.
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