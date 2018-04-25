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Племянник Данилы Козловского объяснил, почему не общается с актером
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Племянник Данилы Козловского объяснил, почему не общается с актером 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
32-летний российский актер и режиссер Данила Козловский, оказывается, практически не общается со своей старшей сестрой (по отцу) Оксаной и ее детьми. О том, почему так получилось, рассказал один из племянников звезды. По словам юного Владислава Шегаева, они со знаменитым дядей «живут в разных мирах»: «Я на связи с дедушкой — папой Данилы. Он сейчас уже редко преподает в институте из-за здоровья. Дед Валера перенес несколько операций на глаза, Даня помогает с лекарствами, ищет врачей. Иногда приезжает к нему в гости. Но я ни разу его там не заставал», — поведал племянник Данилы Козловского «СтарХиту». Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) 21 Апр 2017 в 1:35 PDT Отметим, сестра Данилы Козловского Оксана в настоящий момент работает в одной из московских школ. Отец оставил их с матерью в конце 70-х — и ушел к другой женщине, которая впоследствии и подарила ему сына Данилу. Ни один из троих племянников Козловского не выбрал для себя актерскую профессию. По словам Владислава Шегаева, его старший брат работает в управленческой сфере, сам он поступил в строительный институт, а младший брат пока учится в школе. — пожимает плечами племянник Данилы Козловского. Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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