Фильмы с участием народного артиста СССР Ю. Яковлева бесплатно покажут в сети «Москино» 25-27 апреля

Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

С 25 по 27 апреля в кинотеатрах сети «Москино» столичного департамента культуры бесплатно покажут фильмы с участием Ю. Яковлева. Памятная ретроспектива приурочена к 90-летию со дня рождения актера. Всего запланировано 26 сеансов в 10 городских кинотеатрах, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что вход на просмотры свободный, по предварительной регистрации на сайте сети.

Ю. Яковлеву в апреле исполнилось бы 90 лет. И мы помним этого талантливого и такого разнопланового актера совершенно по разным ролям — от аборигена Би и нелепого Бунши до царя Ивана Грозного и императора Николая «Палковича». Мы попытаемся напомнить вам о лучших из них», — рассказали в пресс-службе сети «Москино».

Фото взято: https://www.mos.ru/upload/newsfeed/newsfeed/ag_kino (23).jpg