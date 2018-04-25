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Джессика Честейн и индейская бойня: трейлер фильма
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Джессика Честейн и индейская бойня: трейлер фильма 

Fancy Journal 2 часа назад
В Сети появился трейлер новой костюмной драмы «Женщина идет впереди» с Джессикой Честейн в главной роли. Режиссером выступила Сюзанна Уайт, известная по фильмам «Такой же предатель, как и мы», «Моя ужасная няня 2» и сериалам «Миллиарды» и «Подпольная империя». В съемках также приняли участие Сэм Рокуэлл, Майкл Грейейес, Киран Хайндс и Майкл Нури.
Действие ленты разворачивается в конце 19-го века. В центре сюжета — история бруклинской художницы Каролин Уэлдон, отправляющейся в поселение индейцев в Южной Дакоте.
Ее задача — написать портрет Сидящего Быка, вождя племени. Однако узнав о том, что местных жителей федеральные власти планируют выселить с их территорий, героиня начинает борьбу за их права. В основу картины положены реальные события Бойни на ручье Вундед-Ни, последнего крупного столкновения между индейцами племени лакота и армией США.
В мировой прокат «Женщина идет впереди» поступит 29 июня 2018 года.
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