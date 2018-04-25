Вышел трейлер нового фильма с Джессикой Честейн в главной роли

Действие ленты разворачивается в конце 19-го века. В центре сюжета — история бруклинской художницы Каролин Уэлдон, отправляющейся в поселение индейцев в Южной Дакоте. Ее задача — написать портрет Сидящего Быка, вождя племени. Однако узнав о том, что местных жителей федеральные власти планируют выселить с их территорий, героиня начинает борьбу за их права. В основу картины положены реальные события Бойни на ручье Вундед-Ни, последнего крупного столкновения между индейцами племени лакота и армией США.

В мировой прокат «Женщина идет впереди» поступит 29 июня 2018 года.