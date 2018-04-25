Звёздам Голливуда измерили важный показатель

Есть мнение, что представители шоу-бизнеса — люди, мягко говоря, недалёкие. Артисты и певцы и впрямь частенько совершают поступки явно не от большого ума. Но среди селебрити есть и те, чей уровень интеллекта куда выше среднего. Представляем вам самых умных голливудских звёзд.

1. Арнольд Шварценеггер . В кино актёру обычно достаются роли малословных силачей, которые сначала действуют, а потом думают. Между тем, IQ Шварценеггера — 135. Отметим, что у большинства людей показатель IQ лежит в диапазоне 90-110.

2. Натали Портман , которая стала звездой ещё в детстве после ленты «Леон». Натали знает 6 языков, а её IQ — 140.

3. Экстравагантная и провокационная певица Мадонна в школе подавала большие надежды — она училась только на «отлично» и закончила обучение экстерном. Мадонна также обладает высоким IQ, её показатель — 140.

4. Шэрон Стоун . Звездный час актрисы — фильм «Основной инстинкт». Однако несмотря на кажущуюся легкомысленность, Стоун — женщина с интеллектом. Она считается одной из самых умных голливудских знаменитостей, потому что IQ актрисы — 153.