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Звёздам Голливуда измерили важный показатель
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Звёздам Голливуда измерили важный показатель 

Рамблер 19 минут назад
Есть мнение, что представители шоу-бизнеса — люди, мягко говоря, недалёкие. Артисты и певцы и впрямь частенько совершают поступки явно не от большого ума. Но среди селебрити есть и те, чей уровень интеллекта куда выше среднего. Представляем вам самых умных голливудских звёзд.
1. Арнольд Шварценеггер. В кино актёру обычно достаются роли малословных силачей, которые сначала действуют, а потом думают. Между тем, IQ Шварценеггера — 135. Отметим, что у большинства людей показатель IQ лежит в диапазоне 90-110.
2. Натали Портман, которая стала звездой ещё в детстве после ленты «Леон». Натали знает 6 языков, а её IQ — 140.
3. Экстравагантная и провокационная певица Мадонна в школе подавала большие надежды — она училась только на «отлично» и закончила обучение экстерном. Мадонна также обладает высоким IQ, её показатель — 140.
4. Шэрон Стоун. Звездный час актрисы — фильм «Основной инстинкт». Однако несмотря на кажущуюся легкомысленность, Стоун — женщина с интеллектом. Она считается одной из самых умных голливудских знаменитостей, потому что IQ актрисы — 153.
5. Пожалуй, лидер этого рейтинга — самая большая неожиданность. IQ 178 продемонстрировал артист, прославившийся в образе придурковатого Мистера Бина. Роуэн Аткинсон до увлечения актёрством учился в университете по специальности «электромеханика». Возможно, из-за того, что Аткинсон оставил науку, мир потерял выдающегося учёного.
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