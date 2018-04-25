Первомай на ТВ: «старое доброе» кино, документалистика и концерты

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости . Российские телеканалы в четырехдневные майские праздники будут радовать оставшихся у «голубых экранов» зрителей документальными проектами, весенними концертами, сериалами и огромным количеством отечественного и зарубежного кино.

Россияне в связи с Праздником весны и труда, который отмечается 1 мая, будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая.

Истории судеб артистов и много кино

Авторы документального цикла «Теория заговора» в выпуске «Русская кухня против европейской» расскажут о пользе сметаны и кваса, об отечественном аналоге пиццы — «векошнике» и о том, как правильно выбрать качественную пастилу.

Не обойдется и без старого доброго кино: «Полосатый рейс», «Королева бензоколонки», «Приходите завтра», «Весна на Заречной улице». Также в эфир выйдет многосерийный фильм «По законам военного времени» и концерт шансона «Эх, Разгуляй!».

Ставка на сериалы

Телеканал «Россия 1» в эти праздники сделал ставку на сериалы. В дневной эфир в течение трех дней будет выходить сериал «Жемчуга», в вечерний — «Сын моего отца». Также зрители увидят несколько выпусков программы «Привет, Андрей!», юмористический концерт «Смеяться разрешается», художественный фильм «Любить и верить» и Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица — Последний богатырь».

НТВ также отметит майские праздники сериалами «Выжить любой ценой» и «Судья-2», а также предложит фильм «Дальнобойщик» и комедию «Первый парень на деревне».

Документалистика и анимация

Зрителей ждут весенний концерт «Удачные песни», юмористический концерт «Берегите пародиста» и премьерный выпуск программы «Приют комедиантов».

РЕН ТВ тоже заготовил на праздники несколько документальных проектов, в их числе «Военная тайна с Игорем Прокопенко », «Территория заблуждений», «Засекреченные списки. Самые худшие!». А 2 мая в эфир канала в течение дня будут выходить расследования, разоблачающее мифы о России — спецпроект «Русские булки».

Также телезрителей ждет много отечественного кино, в числе которого, «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «День Д», «Особенности национальной охоты». Первомай на канале отметят отечественной анимацией: «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», " Илья Муромец и Соловей-разбойник", «Три богатыря и Шамаханская царица» и другие.

Юмор, кино и марафоны

СТС будет радовать зрителей комедиями и мультфильмами. В праздники можно будет увидеть комедии о том «Как стать принцессой» и «Как стать королевой», «Шанхайский полдень», «Шпион по соседству», «Охотники за приведениями», несколько приключенческих историй о «Пиратах Карибского моря», фэнтези о Гарри Поттере и анимационные фильмы «В поисках Дори», «Мадагаскар».

ТНТ сделает ставку на марафоны. В субботу будет день Comedy Club. В воскресенье — день сериала «Универ», в понедельник — все серии свежего сезона «Реальных пацанов». Первое мая будет отдано юмористическому шоу «Однажды в России», а 2 мая — комедийному сериалу «Полицейский с Рублевки-3». Также ежедневно зрителей ждут выпуски шоу «Песни. Реалити».