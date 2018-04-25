Киноляпы, которые никто не замечал

Даже если вы не очень любите кино, то вряд откажетесь взглянуть на оплошности, которые допустили режиссёры, операторы, актёры во время съёмок. Ошибки, которые не заметили при монтаже и оставили в готовой ленте, всегда радуют внимательных зрителей. Но иногда ляпы столь тонки, что обнаружить их могут лишь самые внимательные киноманы. Именно их вы сейчас и увидите.

1. «Звёздные войны. Эпизод IV. Возвращение джедая». Во время битвы в песочной пустыне планеты Татуин главный герой дерётся настолько отчаянно, что ему даже не нужно касаться противников, чтобы отправить их в нокаут. При замедленном воспроизведении отчётливо видно, что удар явно не достиг цели, однако наёмник свалился почти замертво.

2. «Парк Юрского периода». В одной из сцен с тираннозавром зрители с хорошим зрением заметят устройство, распыляющее воду для создания пугающего антуража.

3. «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Сцена в кондитерской должна была порадовать юных героев фильма, но, похоже, взрослый актёр не всё продумал. В крошечном эпизоде он, поднимая стойку, задел маленькую актрису и нанёс ей ощутимый удар по подбородку. Будем надеяться, что кроха не сильно пострадала.

4. Комичный ляп закрался и в фильм о Джеймсе Бонда. В ленте «Живёшь только дважды» главный злодей Блофельд постоянно появлялся с роскошным белым ангорским котом на руках. В какой-то момент согласно сценарию произошёл взрыв, но и бесстрашный Агент 007, и его противник Блофельд остались спокойны, а вот с котом случилась настоящая истерика. Не слишком-то подобающее поведение для злодейского кота.