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Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
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Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки 

Рамблер 13 минут назад
Мультфильмы создаются для детей, а они вряд ли задумываются об особенностях костюмов персонажей. Куда важнее характеры главных героев и их действия. Но если пересмотреть сказочные истории в более взрослом возрасте, то сразу возникают вопросы. Например, очень многие животные из американских мультиков носят белые перчатки. Вспомните Микки-Мауса, Багз Банни, Пиноккио или Гуффи. Несмотря на то, что их рисовали разные художники, все эти герои появляются на экране в белых перчатках. Зачем же нужен этот аксессуар персонажам?
Одна из версий говорит, что перчатки помогали аниматорам экономить время. На прорисовку частей лап пришлось бы потратить десятки часов, а перчатки избавили художников от этого. Есть и другое мнение, которое изложил сам Уолт Дисней. Так, мультипликаторам хотелось сделать Микки Мауса походящим на человека, поэтому решено было отказаться от мышиных лапок и дать грызуну перчатки.
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