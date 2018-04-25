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Disney показал первый кадр нового «Дамбо»
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Disney показал первый кадр нового «Дамбо» 

Tlum.ru 8 минут назад
Фото: Tlum.ru
Дисней показал логотип и первый кадр из нового фильма Тима Бертона — «Дамбо». Ремейк классического мультфильма 1941-ого года традиционно снят с CGI-технологиями и живыми актерами, среди которых Дэнни ДеВито, Ева Грин, Майкл Китон, Алан Аркин и Колин Фаррелл.
Сюжет мультфильма значительно переработали. Бывший циркач возвращается с войны в почти развалившийся цирк, а ему еще и поручают следить за очень странным слоненком с большими ушами. Но дети циркача выясняют, что Дамбо может летать, после чего за особенным зверьком начинается настоящая охота.
По словам ДеВито, фильм начнется с летающего Дамбо и им же закончится. На первом кадре из фильма мы видим, конечно же, самого Дамбо. Пользователи Интернета противоречиво отреагировали на новый образ классического героя. Многие считают его слишком страшным, кто-то удивляется реалистичности и не может представить его летающим. И почтив всех волнует один и тот же вопрос: будет ли в новом фильме та самая недетская сцена.
Что ж, все это мы узнаем не раньше 29 марта 2019 года.
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