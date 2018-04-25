Студия Disney показала слоненка Дамбо из нового фильма Тима Бартона 

Студия Disney на киноконвенте CinemaCon представила первые кадры из анимационного фильма Тима Бартона «Дамбо» — продолжения знаменитого мультфильма о летающем цирковом слоненке, пишет The Hollywood Reporter.
Сам трейлер пока недоступен в Сети, однако, судя по появляющимся в личных аккаунтах гостей конвента фотографиям, Дамбо Тима Бартона очень похож на своего предшественника из мультфильма 1941 года.
Дэнни Де Вито, сыгравший в фильме дрессировщика, рассказал, что оригинальный фильм заканчивается полетом слоненка Дамбо, а новый будет им начинаться.
Премьера «Дамбо» намечена на 29 марта 2019 года.
Ранее на CinemaCon также был представлен трейлер новой экранизации «Книги джунглей» — фильма «Маугли» Энди Серкиса.