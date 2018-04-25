В драматическом театре готовят постановку «Оркестр Титаник»

Артисты драматического театра готовят весеннюю премьеру — постановку «Оркестр Титаник», но с печально известным теплоходом здесь общее только название. Создатели спектакля предупреждают, их работа может шокировать зрителей, в хорошем смысле слова.

«Оркестр Титаник» — это апрельская премьера на сцене драмтеатра. На этот раз с калининградскими актерами работает режиссёр из Польши Мачей Виктор.

На малой сцене калининградской драмы балаган по мотивам пьесы болгарского драматурга Христо Бойчева. По словам режиссёра из Гданьска, особую харизму постановке придал языковой барьер.

Виктор Мачей, режиссёр:

— Было весело его преодолевать, а ребятам слушать меня, когда я говорю на своём корявом русском, они смеются, я это одобряю, а смех — это здоровье, поэтому я это одобряю.

Герои «Оркестра Титаник» — обитатели заброшенной железнодорожной станции. Все проносится мимо них — жизнь, поезда, а они лишь мечтают о великом побеге и спасительных чудесах.

Максим Пацерин, актёр:

— Это успешные люди, у которых нет счастья, любви, души вообще ничего нет. Пустота. И они пытаются найти счастье.

Всё меняется с появлением Гарри, который ступает на перрон. Провинциальные зеваки возводят его в ранг вожака и напрочь забывают о своем унылом прошлом.

Особый акцент в постановке режиссер сделал на танцах. Они обнажают души героев. Их постановкой занимался маэстро из Польши.

Миколай Миколайчик, хореограф:

— Такой эмоциональный танец. Они танцуют так, как это чувствуют.

Василий Швечков, актёр:

— Это абсолютно другой подход к работе, другие методы, другая Вселенная. Это безумно интересно, что есть возможность поработать еще в другом формате.

Создатели спектакля предупреждают, их работа может шокировать зрителей, в хорошем смысле слова.

Михаил Андреев, художественный руководитель Калининградского областного драматического театра:

— В спектаклях используется много интересной музыки, перфоманса. Молодые актёры с удовольствием свой задор, энергию всем кто придёт, и увидят вот эти необычные, стильные спектакли.

«Оркестр Титаник» — премьера уходящего апреля. В мае зрителей ждут новые постановки, которые так же пройдут на малой сцене.