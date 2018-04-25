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На первом российском фестивале архивных фильмов покажут кино из Китая
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Тест: угадайте советский фильм по одному кадру

На первом российском фестивале архивных фильмов покажут кино из Китая 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Зрителям первого всероссийского фестиваля архивных фильмов покажут 50 работ из 36 регионов России, а также вне конкурса фильм из Китая. Кинолента рассказывает о старинных улицах города Харбин. На фестивале будут представлены картины, снятые архивистами, фильмы и программы ТВ, созданные с использованием архивов и фильмы известных документалистов.
На лучшие ленты в Управлении архивами Свердловской области большие планы: «Мы договорились с министерством образования, что будем делать диски и показывать их школьникам, студентам вузов. Этот кинофестиваль должен просветить нашего отечественного зрителя», — сказал корреспонденту «ФедералПресс» начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин.
Первый российский кинофестиваль архивных фильмов пройдёт с 25 по 27 апреля. Зрителя ждут в мультимедийное центре «Россия-моя история».
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