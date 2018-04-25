У звезды «Пятидесяти оттенков» начались проблемы после съемок хоррора

Актриса Дакота Джонсон , известная по главной роли в трилогии БДСМ-мелодрам «Пятьдесят оттенков» заявила, что ей понадобилась профессиональная помощь после съемок в фильме ужасов «Суспирия». Ее слова передает The Independent

«Эта работа, я не вру, так меня ******* [ужаснула], что мне пришлось обратиться к врачам», — призналась Джонсон.

Актриса также рассказала о кошмарных условиях, в которых создавался фильм. «Мы снимали в заброшенном отеле на горе. У него на крыше 30 электрических столбов, и электричество проходило через все здание. Каждое прикосновение вызывало разряды. Было ***** [жуть] как холодно и очень сухо», — поведала она.

«Суспирия» — ремейк одноименного хоррора Дарио Ардженто, вышедшего в 1977 году. В нем рассказывается о девушке, которая приезжает обучаться танцевальному мастерству в балетную школу. В заведении происходит ряд жестоких убийств. Дата выхода фильма на экраны еще не называется. Режиссером выступил Лука Гуаданьино

28-летняя Дакота Джонсон наиболее известна по роли Анестейши Стил в картине «Пятьдесят оттенков серого» и двух сиквелах, Она также снялась в таких лентах, как «В активном поиске», «Социальная сеть», «Черная месса» и «Мачо и ботан».