После триллера «мама!» Аронофски возьмется за комедию

Американский режиссер Даррен Аронофски , автор драмы «Реквием по мечте» и триллера «мама!», хочет снять сериал для телевидения и думает над созданием комедии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на интервью с режиссером.

"Да, есть такая идея, мы сейчас находимся в процессе разработки", — признался Аронофски, отвечая на вопрос о возможном создании телесериала.

Он также отметил, что у него есть задумка комедии, однако пока он не раскрывает деталей. «У меня есть такие мысли, пока не могу сказать ничего конкретного. Мне интересен этот жанр, осталось это облечь в интересную для меня форму», — поделился режиссер.

"Ну, в общем, в моих фильмах много смешных моментов, в «маме!», например", — уверен он.