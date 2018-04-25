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После триллера «мама!» Аронофски возьмется за комедию
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После триллера «мама!» Аронофски возьмется за комедию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американский режиссер Даррен Аронофски, автор драмы «Реквием по мечте» и триллера «мама!», хочет снять сериал для телевидения и думает над созданием комедии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на интервью с режиссером.
"Да, есть такая идея, мы сейчас находимся в процессе разработки", — признался Аронофски, отвечая на вопрос о возможном создании телесериала.
Он также отметил, что у него есть задумка комедии, однако пока он не раскрывает деталей. «У меня есть такие мысли, пока не могу сказать ничего конкретного. Мне интересен этот жанр, осталось это облечь в интересную для меня форму», — поделился режиссер.
"Ну, в общем, в моих фильмах много смешных моментов, в «маме!», например", — уверен он.
Ранее Даррен Аронофски назвал российского режиссера Андрея Звягинцева в числе своих любимых режиссеров.
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