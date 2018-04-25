«Небесный тихоход»

Жанр: комедия, военный

Год: 1945

Страна: СССР

Сценарий: Семен Тимошенко

Оператор: Александр Сигаев

Когда фильм был снят, его раскритиковали, а Иосиф Сталин назвал картину «безыдейной и пустой». Тем не менее, на экраны «Небесный тихоход» выпустили. Фаина Раневская сыграла в фильме эпизодическую роль. По слухам, ее это сделать заставили, поскольку она сама военную тематику в фильмах не любила, а в данном случае ей еще и не нравились ни режиссер, ни сценарий. Тем не менее, именно Фаина Георгиевна выступила в защиту фильма, когда его прокатная судьба была под вопросом. После съемок Николай Крючков, сыгравший в фильме одну из главных ролей, развелся со своей первой женой и женился на актрисе Алле Парфаньяк, в тут пору еще студентке. Фильм в кинотеатрах посмотрели 21 млн советских граждан.

Трейлер фильма «Небесный тихоход»: https://www.youtube.com/watch?v=Zn3b3SZx8Gk