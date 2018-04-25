Жанр: комедия, военный
Год: 1945
Страна: СССР
Режиссер: Семен Тимошенко
Сценарий: Семен Тимошенко
Оператор: Александр Сигаев
Кто снимался в фильме «Небесный тихоход»: Николай Крючков, Василий Меркурьев, Василий Нещипленко, Алла Парфаньяк, Людмила Глазова, Тамара Алешина, Яков Гудкин, Фаина Раневская, Константин Скоробогатов, Семен Тимошенко Сюжет фильма «Небесный тихоход» Три друга, летчики-офицеры, поклялись не влюбляться до конца войны — чтобы не отвлекаться от важной задачи. Именно эти герои поют ставшую популярной песню о том, что «первым делом самолеты, ну а девушки потом». Однако военная служба познакомила их с летчицами женской эскадрильи. И друзья один за другим начали сдавать свои позиции, влюбляясь в сослуживиц. Интересные факты о фильме «Небесный тихоход»:
Когда фильм был снят, его раскритиковали, а Иосиф Сталин назвал картину «безыдейной и пустой». Тем не менее, на экраны «Небесный тихоход» выпустили. Фаина Раневская сыграла в фильме эпизодическую роль. По слухам, ее это сделать заставили, поскольку она сама военную тематику в фильмах не любила, а в данном случае ей еще и не нравились ни режиссер, ни сценарий. Тем не менее, именно Фаина Георгиевна выступила в защиту фильма, когда его прокатная судьба была под вопросом. После съемок Николай Крючков, сыгравший в фильме одну из главных ролей, развелся со своей первой женой и женился на актрисе Алле Парфаньяк, в тут пору еще студентке. Фильм в кинотеатрах посмотрели 21 млн советских граждан.
Трейлер фильма «Небесный тихоход»: https://www.youtube.com/watch?v=Zn3b3SZx8Gk