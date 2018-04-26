Дэниел Крейг шокировал своих детей

Еще одна голливудская пара ожидает пополнения в своем семействе. Счастливыми родителями первого общего ребенка вскоре станет 50-летний Дэниел Крейг , уже воспитывающий 25-летнюю дочь Эллу Крейг от актрисы Фионы Лоудон, и 48-летняя Рейчел Вайс , имеющая 11-летнего сына Генри Ароновски.

Во время продвижения своего нового фильма «Неповиновение», актриса, вышедшая замуж за Крейга в 2011 году, откровенно призналась журналистом, что в их семье скоро появится малыш. Пол ребенка еще не известен.

Рейчел добавила: «Мы очень рады. Скоро это будет заметно. Дэниел и я счастливы. У нас будет маленький человечек. Мы очень хотим увидеть его или ее. Это такая загадка». Актриса также рассказала, что дети от предыдущих браков, Элла и Генри, были шокированы таким известием, но с нетерпением ждут появления братика или сестренки.