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Дэниел Крейг шокировал своих детей
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Дэниел Крейг шокировал своих детей 

Russianshowbiz.info 45 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Еще одна голливудская пара ожидает пополнения в своем семействе. Счастливыми родителями первого общего ребенка вскоре станет 50-летний Дэниел Крейг, уже воспитывающий 25-летнюю дочь Эллу Крейг от актрисы Фионы Лоудон, и 48-летняя Рейчел Вайс, имеющая 11-летнего сына Генри Ароновски.
Во время продвижения своего нового фильма «Неповиновение», актриса, вышедшая замуж за Крейга в 2011 году, откровенно призналась журналистом, что в их семье скоро появится малыш. Пол ребенка еще не известен.
Рейчел добавила: «Мы очень рады. Скоро это будет заметно. Дэниел и я счастливы. У нас будет маленький человечек. Мы очень хотим увидеть его или ее. Это такая загадка». Актриса также рассказала, что дети от предыдущих браков, Элла и Генри, были шокированы таким известием, но с нетерпением ждут появления братика или сестренки.
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