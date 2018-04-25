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Первый выход беременной Рэйчел Вайс
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Первый выход беременной Рэйчел Вайс 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
На прошлой неделе актриса Рэйчел Вайс (48) объявила: она ждет ребенка от своего супруга, знаменитого Джеймса Бонда Дэниела Крэйга (50). «Мы с Дэниелом так счастливы. У нас будет маленький человек. Мы не можем дождаться встречи с ним или с ней. Это все такая загадка», — сказала она изданию New York Times.
Поклонники пары счастливы: это первый общий ребенок звездной четы. Правда, Рэйчел уже воспитывает сына от режиссера Даррена Аронофски (49), а у Дэниела есть дочь от брака с Фионой Лаудон.
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Вчера Рэйчел впервые вышла на красную дорожку после объявления о беременности: Вайс посетила премьеру фильма «Неповиновение» в рамках фестиваля 2018 Tribeca Film Festival.
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Выглядит она очень здорово!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pervyj-vyhod-beremennoj-rejchel-vajs/
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