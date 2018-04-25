Сиквел «Джуманджи» выйдет в декабре 2019 года 

Студия Sony Pictures объявила, что продолжение приключенческой комедии «Джуманджи: Зов джунгли» выйдет в прокат на католическое Рождество 2019 года.
Дуэйн Джонсон подтвердил, что вернется к роли архитектора и исследователя Смолдера Брэйвстоуна. Другие исполнители главных ролей — Джек Блэк, Карен Гиллиан и Кевин Харт, пока не определились.
Сценаристы Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, написавшие сюжет к фильму 2017 года, придумают новую захватывающую историю. А вот кресло режиссера остается вакантным, Джейк Кэздан не согласился снова встать по ту сторону камеры.
Напомним, что комедийный экшн «Джуманджи», ремейк одноименной ленты 1995 года, стартовал в кинотеатрах в конце 2017 года. Мировые сборы картины составили почти миллиард долларов.