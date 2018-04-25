Сиквел «Джуманджи» выйдет в декабре 2019 года

Студия Sony Pictures объявила, что продолжение приключенческой комедии «Джуманджи: Зов джунгли» выйдет в прокат на католическое Рождество 2019 года.

Напомним, что комедийный экшн «Джуманджи», ремейк одноименной ленты 1995 года, стартовал в кинотеатрах в конце 2017 года. Мировые сборы картины составили почти миллиард долларов.