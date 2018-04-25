«Мстители» в кровати: появились секс-игрушки в честь нового фильма

Австралийская компания Geeky Sex Toys подсуетилась перед выходом нового фильма «Мстители: Война бесконечности» и выпустила на радость половозрелым поклонникам Marvel секс-игрушки в виде оружия любимых героев.

Тех, кто захочет «отомстить» партнёру ждут: дилдо в виде молота Тора, Халка, перчатки бесконечности, а также анальные пробки в виде щита Капитана Америки, светящегося в темноте реактора Железного человека и другие развлечения.

Самой дешёвой игрушкой стал анальный «реактор», он обойдётся в 55 долларов. Самый дорогая вещь стоит 210 долларов.

Премьера новых «Мстителей» состоится в России 3 мая 2018 года.