Новое «Лицо» на ММКФ

Главный герой новой картины Малгожаты Шумовской (в российский прокат до «Лица» выходила лишь одна ее картина — «Откровения» с Жюльетт Бинош в главной роли) Яцек живет в крошечном провинциальном городке, работает на стройке, но строит он не дом, а «собирает» из бетона гигантскую статую Христа. (Самая большая в мире статуя Иисуса Христа действительно установлена на юго-восточной окраине города Свебодзин, в Любушском воеводстве Польши). Фото: soyuz.ru Он паренек веселый, заводной, обожает оглушительный рок, свою собаку и собирается жениться на такой-же, как он, заводной и бесшабашной блондинке Дагмаре, которую страстно любит. Но все его планы, да что там планы, вся его жизнь рушится после того, как в результате серьезной производственной травмы на стройплощадке, он попадает в больницу и выходит из нее с изуродованным лицом. И хотя Яцеку сделали операцию по трансплантации (первая в Европе полная трансплантация лица впервые была проведена в Польше) и восстановили лицо, челюсти, небо и обе глазницы, он все-же потерял былую привлекательность, да еще стал незрячим на один глаз, да еще неспособным членораздельно говорить. Вышел — чуть ли не национальным героем, известным на всю Польшу, но, буквально, месяц спустя, стал изгоем не только в своей деревне, но и в своей семье. Но не все так трагично. Фильм снят в жанре сатирической трагикомедии. Яцека, безусловно, жаль, но не до слез, ему сочувствуешь с улыбкой. И, если, хорошенько поразмыслить, сам по себе Яцек — не столь уж важен как ключевая фигура, он — как лакмусовая бумажка, как индикатор, проявляющий пороки окружающих его людей. Малгожата Шумовская объясняет: " Яцек дал мне возможность рассказать о том, что меня раздражает в Польше. Это агрессия, лицемерие, отсутствие толерантности и игнорирование всего нового и другого. Мне больно от этого, но если бы я говорила об этом напрямую, никто бы не стал слушать. И я выбрала черный юмор".

Именно с этим черным юмором режиссер препарирует ханжеское общество, заполненное фальшивыми ценностями, общество, разъедаемое завистью и алчностью, общество, погрязшее в религиозном лицемерии. Шумовская не боится показать Польшу без «духовных скрепов» и любви к ближнему, без интернациональной терпимости и истиной веры. В картине много метафор, аллегорий и «прямых наводок». Оператор Михал Энглерт помогает зрителям обратить внимание на то, что он считает важным, для чего использует расфокус, как бы передавая «микрофон» с одной стороны экрана на другой. Изумительны крупные планы, когда весь кадр заполняют два лица, прильнувших друг к другу в порыве любви или лица, оскверненные злобой и раздражением. В сцене изгнания дьявола, безумными выглядят и священник, который или верит в экзорцизм или разыгрывает спектакль, чтобы заработать, и мать Яцека — уже и не мать, а злая, холодная женщина, увидевшая в сыне дьявола. Внешняя религиозность не совпадает с праведностью и верой в Бога. Порочный круг замкнулся. И Яцек, вырвавшись из этого окружения, потеряв семью, невесту, работу, друзей, все, чем жил и на что надеялся, должен искать свое место под солнцем, но как ускользнуть из ловушек судьбы? Малгожата Шумовская. Фото: kaspiy.az В «Лице» нет ожидаемой жертвенной любви, выставленной на витрину, нет раскаяния, примирения, прощения. Нет ни одного персонажа, который как-то бы изменился к лучшему. Режиссер оставила все и всех, как есть. Она лишь посадила Яцека в автобус, убегающий в неизвестность. Финал открыт для размышлений.

Малгожата Шумовская многократно получала награды на международных и отечественных кинофестивалях. Она принадлежит к самым громким режиссерам молодого поколения. То, что выделяет творчество Малгожаты Шумовской среди фильмов ее коллег, это некая серьезная несерьезность и подчеркнутое внимание к обычным людям. Фото: kino-teatr.ru

Польский критик Божена Яницкая в одной из статей написала, что «в лице Малгожаты Шумовской польский кинематограф получил автора, от которого можно ожидать некоммерческие фильмы, она ищет темы не на поверхности жизни, а в судьбах людей, которых чаще всего сегодняшняя киноиндустрия не замечает, не умеющих бороться, проигравших».

На ММКФ показали еще одно «Лицо» знаменитого шведа Ингмара Бергмана. Фильм был снят в 1958 году. Здесь совсем другая история и никакой трансплантации. Бергман рассказывает о трудностях профессии странствующих артистов.