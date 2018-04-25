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Ана де Армас сыграет в романтической комедии Дэнни Бойла
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Ана де Армас сыграет в романтической комедии Дэнни Бойла 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Кубинка Ана де Армас («Бегущий по лезвию 2049») подписалась на участие в безымянной музыкальной комедии Дэнни Бойла.
29-летняя актриса присоединилась к Лили Джеймс («Золушка»), Химешу Пателю, Кейт МакКиннон («Охотники за привидениями») и певцу Эду Ширану.
Если верить слухам, то в центре сюжета окажется парень, который единственный в мире помнит песни The Beatles. Сценарий к фильму написал оскароносный Ричард Кертис («Реальная любовь»). Работа над мюзиклом начнется в ближайшее время.
Ану де Армас этим летом увидим в криминальном триллере «Три секунды», российский релиз намечен на 16 августа.
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