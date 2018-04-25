Ана де Армас сыграет в романтической комедии Дэнни Бойла 

Кубинка Ана де Армас («Бегущий по лезвию 2049») подписалась на участие в безымянной музыкальной комедии Дэнни Бойла.
29-летняя актриса присоединилась к Лили Джеймс («Золушка»), Химешу Пателю, Кейт МакКиннон («Охотники за привидениями») и певцу Эду Ширану.
Если верить слухам, то в центре сюжета окажется парень, который единственный в мире помнит песни The Beatles. Сценарий к фильму написал оскароносный Ричард Кертис («Реальная любовь»). Работа над мюзиклом начнется в ближайшее время.
Ану де Армас этим летом увидим в криминальном триллере «Три секунды», российский релиз намечен на 16 августа.