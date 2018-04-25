Как создают звуковые эффекты в кино

Создание киношедевра — процесс многоэтапный. Сначала требуется написать увлекательный сценарий, затем пригласить талантливого режиссёра и лучших актёров, грамотных операторов и гримёров, потом нужно смонтировать фильм, да так, чтобы в нём не было ошибок и ляпов. Но и это ещё не всё. Не последнюю роль в успехе фильма играет звук. И здесь не обойтись без специалистов по шумовым эффектам, которые призывают на помощь всё, что попадается под руку. Хотите узнать, как создавались звуки в популярных лентах?

1. Для имитации звука скольжения дроида BB-8 по пустыне в саге «Звёздные войны» использовали песок и диско-шар, который создаёт волнующие световые эффекты в танцевальном зале.

2. Чтобы продемонстрировать, как шуршит одежда главного героя в ленте «Робин Гуд» 2010 года, за кадром усердно мяли кожаную сумку.

3. В фильме «Хоббит» понадобилось озвучить убегающую толпу. Для этого пригласили друзей и родственников членов съёмочной группы, крики которых и записали для звукового сопровождения.

4. В «Мире Юрского периода» действуют динозавры, а записать их крики никак нельзя. Но специалисты по звуковым эффектам нашли выход. Они записывали звуки заводских машин и турбин, а потом на компьютере совмещали их с рычанием львов и тигров.