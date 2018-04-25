Ещё
Как создают звуковые эффекты в кино
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как создают звуковые эффекты в кино 

Рамблер 44 минуты назад
Создание киношедевра — процесс многоэтапный. Сначала требуется написать увлекательный сценарий, затем пригласить талантливого режиссёра и лучших актёров, грамотных операторов и гримёров, потом нужно смонтировать фильм, да так, чтобы в нём не было ошибок и ляпов. Но и это ещё не всё. Не последнюю роль в успехе фильма играет звук. И здесь не обойтись без специалистов по шумовым эффектам, которые призывают на помощь всё, что попадается под руку. Хотите узнать, как создавались звуки в популярных лентах?
1. Для имитации звука скольжения дроида BB-8 по пустыне в саге «Звёздные войны» использовали песок и диско-шар, который создаёт волнующие световые эффекты в танцевальном зале.
2. Чтобы продемонстрировать, как шуршит одежда главного героя в ленте «Робин Гуд» 2010 года, за кадром усердно мяли кожаную сумку.
3. В фильме «Хоббит» понадобилось озвучить убегающую толпу. Для этого пригласили друзей и родственников членов съёмочной группы, крики которых и записали для звукового сопровождения.
4. В «Мире Юрского периода» действуют динозавры, а записать их крики никак нельзя. Но специалисты по звуковым эффектам нашли выход. Они записывали звуки заводских машин и турбин, а потом на компьютере совмещали их с рычанием львов и тигров.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру17
Как уходили знаменитости8
Знаменитости, которых подменили двойниками28
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах6
Видео
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение