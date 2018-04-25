Знай не наших: иностранные актеры в российском кино 

Иностранные актеры частенько наведываются в Россию: кто на фестивали, кто поработать на корпоративах или сняться в рекламе. Но есть еще и такие, кто постоянно снимается в российском кино и сериалах, а наши зрители считают их своими.
Вилле Хаапасало
Один из самых обрусевших зарубежных актеров. До сих пор удивляется, как он смог поступить без знания русского в театральный. Вилле собирался учиться актерскому ремеслу в Англии, но его знакомый посоветовал, мол, зачем ехать в такую даль, Петербург же рядом. Теперь он финн по папе и маме, но русский, как говорит, по своему содержанию. Со слов самого Вилле, ругается по-русски в Финляндии, по-фински в России, чтобы было непонятно. Трамплином в российский кинематограф для него стал фильм Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», после показа которого к Вилле пришла известность. На ММКФ 2002 года финн был удостоен премии «Серебряный святой Георгий» за лучшую мужскую роль в драме того же Александра Рогожкина «Кукушка». Сегодня Вилле Хаапасало не только актер, но и телеведущий. Вел «Главную дорогу», «Минуту славы», участвовал в «Ледниковом периоде» с Татьяной Навкой.
Впервые польская актриса снялась в России у Александра Прошкина в «Русском бунте» по «Капитанской дочке» Пушкина. Партнерами 18-летней девушки стали Сергей Маковецкий и Владимир Машков. Как признался режиссер, он искал на роль Маши Мироновой девушку «без опыта Советского Союза в глазах». За этой работой последовала военная драма Михаила Пташука «В августе 44-го». Сыграла Юлию, барышню немецкого диверсанта. В фильме «На пути к сердцу» она снималась с Маратом Башаровым. После знакомства с режиссером и драматургом Иваном Вырыпаевым получила приглашение сняться в его фильме «Кислород». У режиссера и актрисы закрутился роман, закончившийся браком. В 2012 году родилась дочь Майя, с которой мама разговаривает по-польски, а папа по-русски. Снялась в проектах «Паук», «Оптимисты», «Красные браслеты», «Танец Дели», «Иван сын Амира», «Спасение» и др.
Открыл актера для русской публики Никита Михалков. Он познакомился с ним на Московском международном кинофестивале, а затем позвал сниматься в «Солнечном ударе» по Ивану Бунину. Дальше у Милоша в России все пошло как по маслу: «Духless-2», «Без границ», «Лед», «Отель 'Элеон». И даже на сердечном фронте. Многие думали, что его гражданский союз с актрисой Аглаей Тарасовой плавно перерастет в пышную свадьбу, но этого не произошло, коллеги расстались.
Северия Янушаускайте
В России об интровертной литовке, как она сама себя называет, узнали несколько лет назад, после того как она получила приз фестиваля «Кинотавр» за лучшую женскую роль в фильме «Звезда». Актрису заметили российские режиссеры. Сегодня в ее багаже сериалы «Оптимисты», «Кровавая барыня», «Русалки», «Спящие-2». А в нашумевшей картине «Селфи» Северия сыграла в тандеме с Константином Хабенским.
Российским дебютом израильского актера театра и кино Ехезкеля Лазарова стала многосерийная историческая картина «Мата Хари». Ехезкеля пригласили сыграть в ней графа Костелло. Как он сам признается, полную противоположность ему самому. «Мне не в первый раз пришлось сыграть злодея, — рассказывал актер. — Наверное, моя внешность кажется режиссерам подходящей. А на самом деле я даже муху не могу убить, за меня это делает жена». В 2018 году актер снялся в криминальном сериале «Тот, кто читает мысли», где сыграл Даниила Романова — гипнотизера и манипулятора, физиономиста, психолога-практика особого следственного отдела полиции. Для этой роли Ехезкель начал плотно учить русский язык. Но озвучивал Ехезкеля в этой картине эстонец Кирилл Кяро. Как признается Лазаров, по-русски он сразу выучил только слово «авось». Кстати, любовь к русским у актера проявилась намного раньше. Когда он повстречал и полюбил девушку Алин — Алину Лазарову, родители которой переехали в Израиль из СССР, когда ей было 19 лет.