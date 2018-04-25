Знай не наших: иностранные актеры в российском кино

Иностранные актеры частенько наведываются в Россию: кто на фестивали, кто поработать на корпоративах или сняться в рекламе. Но есть еще и такие, кто постоянно снимается в российском кино и сериалах, а наши зрители считают их своими.

Вилле Хаапасало

Один из самых обрусевших зарубежных актеров. До сих пор удивляется, как он смог поступить без знания русского в театральный. Вилле собирался учиться актерскому ремеслу в Англии, но его знакомый посоветовал, мол, зачем ехать в такую даль, Петербург же рядом. Теперь он финн по папе и маме, но русский, как говорит, по своему содержанию. Со слов самого Вилле, ругается по-русски в Финляндии, по-фински в России, чтобы было непонятно. Трамплином в российский кинематограф для него стал фильм Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», после показа которого к Вилле пришла известность. На ММКФ 2002 года финн был удостоен премии «Серебряный святой Георгий» за лучшую мужскую роль в драме того же Александра Рогожкина «Кукушка». Сегодня Вилле Хаапасало не только актер, но и телеведущий. Вел «Главную дорогу», «Минуту славы», участвовал в «Ледниковом периоде» с Татьяной Навкой.

Открыл актера для русской публики Никита Михалков . Он познакомился с ним на Московском международном кинофестивале, а затем позвал сниматься в «Солнечном ударе» по Ивану Бунину . Дальше у Милоша в России все пошло как по маслу: «Духless-2», «Без границ», «Лед», «Отель 'Элеон». И даже на сердечном фронте. Многие думали, что его гражданский союз с актрисой Аглаей Тарасовой плавно перерастет в пышную свадьбу, но этого не произошло, коллеги расстались.

Северия Янушаускайте

В России об интровертной литовке, как она сама себя называет, узнали несколько лет назад, после того как она получила приз фестиваля «Кинотавр» за лучшую женскую роль в фильме «Звезда». Актрису заметили российские режиссеры. Сегодня в ее багаже сериалы «Оптимисты», «Кровавая барыня», «Русалки», «Спящие-2». А в нашумевшей картине «Селфи» Северия сыграла в тандеме с Константином Хабенским