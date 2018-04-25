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С 25 по 27 апреля в кинотеатрах сети «Москино» столичного департамента культуры бесплатно покажут фильмы с участием Ю. Яковлева
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С 25 по 27 апреля в кинотеатрах сети «Москино» столичного департамента культуры бесплатно покажут фильмы с участием Ю. Яковлева 

Управа района Ясенево 32 минуты назад
Фото: Управа района Ясенево
Памятная ретроспектива приурочена к 90-летию со дня рождения актера. Всего запланировано 26 сеансов в 10 городских кинотеатрах. Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
Все киносеансы бесплатные, по предварительной регистрации на сайте сети. Ю. Яковлеву в апреле исполнилось бы 90 лет. И мы помним этого талантливого и такого разнопланового актера совершенно по разным ролям — от аборигена Би и нелепого Бунши до царя Ивана Грозного и императора Николая «Палковича». Мы попытаемся напомнить вам о лучших из них», — рассказали в пресс-службе сети «Москино».
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