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За каких звёзд сыграли дублеры
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За каких звёзд сыграли дублеры 

Рамблер 26 минут назад
Как вы думаете, кого из членов съёмочной группы недооценивают? Очевидно, что это люди, которые принимают активное участие в процессе, но на экране оказываются незаметными. Конечно же, это дублёры известных актёров. Трюки, которые они выполняют, делают фильмы более динамичными, но знаменитости при этом не страдают, ведь всё самое сложное за них делают каскадёры. Кого же из голливудских звёзд заменили на площадке дублёры?
1. Крис Хемсворт не раз уступал место дублёру во время съёмок фильма «Тор».
2. Арнольд Шварценеггер, бесстрашный Терминатор, постоянно работает с дублёром, с которым, кстати, давно дружит. Вместе они снялись в 14 фильмах.
3. Ума Турман не стала рисковать в сценах драк «Убить Билла» и предпочла, чтобы за неё действовала каскадёрша.
4. Джонни Депп, снимаясь в «Пиратах Карибского моря», также пользовался в опасные моменты услугами дублёра.
5. Иэну Маккеллену, сыгравшему волшебника Гэндальфа в трилогии «Властелин колец», подобрали сразу несколько дублёров разного роста. Их использовали в разных сценах в зависимости от того, какие ещё герои там действовали.
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