Disney представила график релизов картин до 2020 года

Всего у кинокомпании запланировано 18 кинолент.

В рамках фестиваля CinemaCon 2018 компания Disney поделилась планами на ближайшие два года.

До 2020 года выйдут несколько фильмов по киновселенной Marvel, проекты студии Pixar, а также киноадаптации мультфильмов.

Весна 2018 года

Лето 2018 года

Осень 2018 года

Зима 2019 года

Весна 2019 года

Лето 2019 года

Осень-зима 2019 года

Disney остаётся одной из самых прибыльных кинокомпаний Голливуда на сегодняшний день. Фильмы студии регулярно показывают успешные результаты проката и ставят рекорды.

В 2017 году Disney выпустила вторых «Стражей Галактики» (863 миллиона долларов в мировом прокате), киноадаптацию «Красавицы и чудовища» (1,26 миллиарда долларов), фильм «Человек-паук: Возвращение домой» (880 миллионов долларов) и восьмой эпизод «Звёздных войн» (1,3 миллиарда долларов).

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