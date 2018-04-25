Disney представила график релизов картин до 2020 года 

Всего у кинокомпании запланировано 18 кинолент.
В рамках фестиваля CinemaCon 2018 компания Disney поделилась планами на ближайшие два года.
До 2020 года выйдут несколько фильмов по киновселенной Marvel, проекты студии Pixar, а также киноадаптации мультфильмов.
Весна 2018 года
Лето 2018 года
Осень 2018 года
Зима 2019 года
Весна 2019 года
Лето 2019 года
Осень-зима 2019 года
Disney остаётся одной из самых прибыльных кинокомпаний Голливуда на сегодняшний день. Фильмы студии регулярно показывают успешные результаты проката и ставят рекорды.
В 2017 году Disney выпустила вторых «Стражей Галактики» (863 миллиона долларов в мировом прокате), киноадаптацию «Красавицы и чудовища» (1,26 миллиарда долларов), фильм «Человек-паук: Возвращение домой» (880 миллионов долларов) и восьмой эпизод «Звёздных войн» (1,3 миллиарда долларов).
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