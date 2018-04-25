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Бри Ларсон и семь гномов спасут Белоснежку
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Бри Ларсон и семь гномов спасут Белоснежку 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Студия Disney задумала снять игровой фильм по мотивам классического мультфильма «Белоснежка».
Необычная интерпретация сказки расскажет о сестре Белоснежки — Розочке (Red Rose). Вместе с семью гномами она отправляется на поиски противоядия, пока Белоснежка спит беспробудным сном.
Бри Ларсон («Комната», «Мачо и ботан») стала главной претенденткой на роль Розочки.
Примечательно, что история о Белоснежке и ее приближенных весьма популярна в Голливуде. Студия Universal, например, выпустила дилогию «Белоснежка и охотник», в первой части которой сыграла Кристен Стюарт. Тарсем Сингх снял свою версию под названием «Белоснежка: Месть гномов», в ней черноволосую красавицу изобразила Лили Коллинз, а ее злую мачеху — Джулия Робертс.
Остается надеяться, что Бри Ларсон найдет время в своем плотном графике и предстанет в новом амплуа. В настоящее время актриса занята на съемках супергеройского блокбастера «Капитан Марвел», его премьера состоится 7 марта 2019 года.
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