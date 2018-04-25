Алексей Герман-младший снимет фильм о ВОВ с батальными сценами как в «Дюнкерке»

Режиссер Алексей Герман-младший планирует снять фильм о Великой отечественной войне, в котором воздушные бои будут «более высокого технологического качества, чем в „Дюнкерке“», сообщает портал «Кинопоиск». При этом на спецэффекты собираются потратить гораздо меньший бюджет. По словам режиссера, уже разработана новаторская технология, аналогов которой в мировом кино нет. Сюжет картины разворачивается в самые первые месяцы войны, когда фашисты подступали к Москве. Героини фильма — девушки-летчицы, каждая со своей трудной судьбой. «Мы хотим сделать эмоциональный, пронзительный, тонкий, человеческий фильм, который вовсе не обязательно должен быть похож на американский, — говорит Герман . — Война, жертва, подвиг, победа — все эти образы живут в каждом из нас, объединяют нас. Самое важное в этом фильме — момент перелома, осознания себя. Что такое подвиг — настоящий, не плакатный, выстраданный? Мы хотим попытаться ответить на этот вопрос, хотим сделать войну похожей на войну, людей — похожими на людей, героев — на героев». Что касается коммерческого успеха будущей картины, Алексей Герман напомнил, что ожидания от «Довлатова» были очень скептическими, но в итоге фильм ждал успех у зрителя, и только в России лента собрала более 120 млн рублей. Картина «Довлатов» Германа-младшего была представлен в этом году в основном конкурсе Берлинале (полный список победителей) и выиграла приз независимого жюри газеты Berliner Morgenpost, а художник-постановщик фильма и супруга режиссера Елена Окопная получила «Серебряного медведя» за выдающийся художественный взгляд. В эксклюзивном интервью для нас Окопная рассказала, как ей удалось воссоздать атмосферу Ленинграда 70-х годов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.