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Показ мультфильма «Знаешь, мама, где я был?» пройдет в Москве 29 апреля
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Показ мультфильма «Знаешь, мама, где я был?» пройдет в Москве 29 апреля 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Мультфильм «Знаешь, мама, где я был?» (режиссер Лео Габриадзе, продюсер Тимур Бекмамбетов) покажут 29 апреля в Центре документального кино. Благотворительный фонд «Подсолнух» приглашает всех на премьеру, начало в 14.00.
Фильм Лео Габриадзе уже успел завоевать немало наград: приз в номинации «Лучший полнометражный фильм» и приз имени Тонино Гуэрра в номинации «Лучший сценарий» на Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале, национальную премию «Икар» сразу в двух номинациях: «Фильм в прокате» и «Сценарист».
Лео долгие годы записывал истории, которые рассказывал отец — художник, скульптор, драматург и режиссер Резо Габриадзе. На создание фильма ушло семь лет. В нем использовано более 500 оцифрованных и анимированных рисунков замечательного художника и, конечно, его полные душевного юмора воспоминания.
"Резо Габриадзе возвращает нам детство, время, когда ничего не страшно, когда все плохое вот-вот закончится, а хорошее останется навсегда", — сказал режиссер.
Информация о показе и билеты по ссылке.
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