Режиссер Лео Габриадзе: «Вся жизнь в этих рисунках»

26 апреля в Екатеринбурге в кино-конференц зале « Ельцин Центра » режиссер Лео Габриадзе представил свой полнометражный анимационный фильм, созданный по рассказам и рисункам отца, художника, руководителя театра марионеток и автора сценария более 35 фильмов — Резо Габриадзе . «Знаешь, мама, где я был?» — удивительно добрая история, сотканная из детских фантазий и воспоминаний десятилетнего Резо.

Корреспондент ИА «Уральский Меридиан» встретилась с Лео Габриадзе, на счету которого также три известных российских фильма: «Выкрутасы», «Ёлки 2» и «Ёлки 3».

Менялось ли отношение к отцу по мере взросления?

— Конечно, но любовь к нему не менялась. Я очень люблю и ценю моих родителей. Мы — одна команда. Я всегда чувствовал себя частью маленькой команды.

Каким вы были подростком?

— Я думаю, что вовсе не сложным. Очень много интересного происходило у нас в семье. Вокруг отца всегда были интересные люди и задачи: то он в кино работал, то театр открывал. Мне было приятно и интересно участвовать в этом. Надеюсь, что много хлопот я родителям не доставил. Когда у тебя рождаются дети, ты лишь тогда понимаешь, какой это труд — воспитывать ребенка.

Когда вы поняли, что станете режиссером?

— Я до сих пор не могу сказать, что движусь исключительно как режиссер. Я снял пять фильмов, множество рекламных роликов, работаю в театре, но не могу сказать однозначно, что я только режиссер.

Кому адресован ваш фильм, взрослым или дети его тоже поймут?

— Конечно, дети поймут. Мы сняли семейный фильм. Моя 4-х летняя дочка все поняла. Она четыре раза смотрела и каждый раз с большим интересом. Во время просмотра даже не отвлекалась.

Вы начали работу над фильмом еще в 90-е?

— Первые пробы у меня прошли в 1994 году, однако сделать кино не получилось, потому что я один этим занимался. Но уже тогда я все сорганизовал, расписал, как все должно быть. У меня до сих пор сохранились эти записи, именно по ним мы и переснимали фильм заново. Знаете, я на этих историях вырос. Отец рассказывал, рисовал, делал раскадровки. Если бы я не смог эти истории сложить воедино и воплотить их в фильм, то был бы очень ленивым человеком. Еще 6-7 лет тому назад кинокомпания «Базелевс» во главе с Тимуром Бикмамбетовом взялась за проект и мы смогли его сделать. Анимационные проекты не из тех, которые можно сделать за короткое время. Не знаю, как в Екатеринбурге, но не в каждом городе можно набрать анимационную команду. А Москве повезло с этим, потому что есть большая российская школа анимации и много людей, работающих в этом жанре.

Вам не пришлось уговаривать Резо участвовать в фильме?

— Отец не очень любит быть в кадре. Он скромный человек. Согласился сниматься в том случае, если будет рассказывать историю перед аудиторией, а не только на камеру. Ему важно было получить ответную реакцию. Мы позвали его друзей: художников, замечательных людей, тех, кто еще не слышал его историй и в течение недели он им рассказал свою жизнь. В фильме даже слышен закадровый смех.

В каком жанре вам хотелось бы работать?

— Это у меня жизненная проблема. Меня манит снять то романтические комедии, то хоррор, сейчас, например, анимационный фильм сделал, который очень родной для меня, потому что напоминает мое детство. Вся жизнь в этих рисунках и рассказах отца. Так что, это самое личностное из того, что я делал.

Лео, вам больше нравится снимать фильмы или рекламные ролики?

— Мне, если честно, больше всего нравится готовить (смеется). Нравится строить. У нас свой театр, кафе, поэтому заниматься обустройством и управлением доставляет мне удовольствие.

Расскажите, чем вы заняты в театре?

— Я продюсер. Помогаю отцу и актерам решать организационные вопросы. Помогал в постановке спектаклей: «Рамона», «Сталинград», «Бриллиант Маршала де Фантье». Это у нас семейное дело, а в семейном деле — ты должен быть на подхвате и помогать во всем.

Не было идеи создать фильм «Знаешь, мама, где я был?» не в анимационном жанре, а в документальном с актерами? Это вообще возможно?

— Конечно, возможно. Но у меня были рисунки отца и этого пути уже не было. Сама идея состояла в том, чтобы его рассказы и рисунки сложить воедино. И, мне кажется, что анимация к рассказам Резо больше подходит, чем игровое кино, потому что она чем-то похожа на его театр, спектакли, кукольных героев. Главной задачей было не засветиться и не перетянуть на себя одеяло. Когда зритель увлечен историей в целом, а не конкретными эпизодами — это и есть высший пилотаж в кино. Если вы вышли из кинотеатра и подумали: «как красиво все снято» — это значит, что оператор перетянул одеяло на себя и вы его заметили. Нельзя никого замечать. Это сон, который вам на час-полтора снится и если начинаете выделять из него конкретные моменты, то значит вы не спали, а наблюдали за этим в трезвом состоянии.

Какими качествами необходимо обладать режиссеру?

— Профессия режиссера соткана из многих других творческих профессий. В процессе создания фильма режиссер вместе со специалистами проходит этот путь: с композитором пишет музыку, с оператором продумывает визуальную часть, с художником по костюму создает внешний образ, с художником по освещению работает над светом. В роли режиссера ты управляешь разными группами людей и, если ты хотя бы чуть-чуть не разбираешься в их деле, то у тебя с ними контакт не наладится. Поэтому хороший режиссер — он и, в первую очередь, сценарист, и оператор, и художник, и что очень важно — монтажер. Помимо всего, режиссер должен хорошо разбираться в финансовой составляющей, потому что кинопроизводство одно из самых дорогих видов искусства, после архитектуры. Представим, вы тратите 200 миллионов долларов на производство фильма, который не должен быть похож на другие фильмы и у вас есть всего один выходной, чтобы его продать. Или за эти же деньги, например, можно построить завод по производству женских черных чулок. Так вот завод сможет работать 100 лет и приносить прибыль, кроме того, можно будет взять итальянские чулки и попросить сделать их копию — это будет все равно эффективно, и вовсе не обязательно, чтобы за один день завод продал все чулки. С точки зрения бизнеса — чулки гораздо более выгодное дело, ведь зима каждый год. А кино очень рискованный бизнес.

3 мая будет большая премьера фильма в Грузии в Кутаиси, которая пройдет на «Белом мосту», как это возможно?

— В нашем фильме очень много сцен, происходящих на «Белом мосту» в Кутаиси, поэтому именно там мы решили представить зрителю наш фильм. Будет поставлен огромный экран, живая музыка, гостей будут угощать грузинским вином. Очень волнуемся, но надеемся, что все пройдет хорошо. Главное, чтобы погода нам улыбнулась и не удивила «внезапным» дождем. В Кутаиси часто льют дожди.

Фото: Оксана Анчарова.