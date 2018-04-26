В ЦДК вышел фильм о Резо Габриадзе

26 апреля в центре документального кино начинается показ анимационного биографического фильма по рассказам и рисункам Резо Габриадзе . В картине «Знаешь, мама, где я был?» режиссер знаменитых советских фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза» отправляет зрителей во времена своего детства, где реальные факты перемешиваются с фантазиями и снами 10-летнего мальчишки. Резо рассуждает о любви, уважении, покаянии, прощении и взрослении.

Режиссером картины выступил его сын Лео Габриадзе, а сценарий и иллюстрации, которые стали визуальной основой действий в фильме, подготовил сам Резо.

"Я вырос на этих рассказах. Никогда нельзя было понять, что есть правда, а что — вымысел. Но в его историях было столько любви и юмора, а его персонажи были настолько трогательны, что это было неважно. Но Резо никогда их не записывал, а мне хотелось поделиться ими с другими людьми", — говорит режиссер.

Ранее сообщалось, что ЦДК запустил платформу Nonfiction.film — видеосервис для онлайн просмотра российских и зарубежных документальных фильмов.