От князя Мышкина до Ипполита: главные роли Юрия Яковлева

Юрий Яковлев — блестящий комедийный и драматический актер. На его счету более 70 кинофильмов и 40 ролей в театре. Хотя известность Юрию Яковлеву принес, конечно, кинематограф, сам он называл себя актером вне времени и амплуа. К 90-летию со дня рождения одного из самых любимых и популярных актеров портал Москва 24 вспоминает его лучшие роли.

"Идиот". Режиссер Иван Пырьев Первой крупной ролью, которая принесла Юрию Яковлеву настоящий успех, стал князь Мышкин в экранизации первой части романа Федора Достоевского «Идиот». Премьера фильма состоялась в 1958 году, и, как рассказывал сам Яковлев, после выхода картины люди на улицах начали обращать на него внимание.

Режиссер Иван Пырьев несколько лет не мог найти актера на главную роль и случайно встретил Яковлева на других кинопробах. Едва увидев Юрия Васильевича, он понял, что «его» Мышкин должен быть именно таким. Позже он вспоминал: «Во всем облике актера ощущалось какое-то природное благородство. Ему была свойственна простота, мягкость. Он обладал задушевным голосом. И весь он был окутан атмосферой какого-то неизъяснимого, но мгновенно привлекающего к себе обаяния».

Высокий голубоглазый Яковлев с пронзительным взглядом и изящными манерами создал на экране запоминающийся образ: по данным опроса журнала «Советский экран», зрители признали этот фильм лучшей картиной 1958 года.

"Гусарская баллада". Режиссер Эльдар Рязанов Но настоящую народную любовь Яковлеву принесли персонажи комедийных фильмов. С картины «Гусарская баллада», в которой он исполнил одну из главных ролей — поручика Ржевского, у актера началась дружба с Эльдаром Рязановым. Режиссер снял этот фильм по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно» в 1962 году, к 150-летнему юбилею победы над Наполеоном.

Изначально Рязанов хотел пригласить на главную роль Сергея Юрского . В одном из интервью он рассказывал: «Помните военную галерею в Эрмитаже с портретами героев 1812 года? Какие это лица! Насколько они полны отваги, мужества, какие они некрасивые и прекрасные в то же время! И Юрский, как мне казалось, очень подходит с этой точки зрения. Но Яковлев был явным фаворитом у всех остальных: он был хорош, красив, с прекрасным чувством юмора, с красивым голосом, замечательной фигурой! Все в нем было!»

Яковлев блистательно исполнил роль гусара-ловеласа Дмитрия Ржевского, который сражается с французами и завоевывает сердце Шурочки Азаровой, девушки, переодевшейся в корнета и желающей наравне с мужчинами защищать отечество. Немногие знают, что анекдоты про поручика Ржевского появились после выхода фильма на экраны, так что этот исторический кино-водевиль, музыку к которому написал знаменитый композитор Тихон Хренников , стал по-настоящему народной картиной.

Яковлева постоянно спрашивали, какой из анекдотов про поручика Ржевского его любимый, на что тот в ответ всегда рассказывал какую-нибудь из бесчисленных баек.

Анна Каренина ". Режиссер Александр Зархи В фильме по роману Льва Толстого «Анна Каренина» Юрий Яковлев исполнил роль Стивы Облонского. До этой роли он не уставал повторять, что постоянно играет не тех, кого должен. А роль Стивы он считал «абсолютно точным, стопроцентным попаданием в образ».

Во многом благодаря превосходной игре и природному обаянию Яковлева этот персонаж получился столь очаровательным, располагающим к себе и полным жизни. Юрий Васильевич говорил: «Мне близок Стива. Для меня это идеальное воплощение русского характера, стопроцентно русский человек. Мне его было даже мало в картине. Я влюблен в этот образ, такой живой, полнокровный, такой настоящий».

Попыток экранизировать этот роман было много, но фильм Александра Зархи по праву считается одной из лучших экранизаций. «Анну Каренину» должны были показать на Каннском кинофестивале 1968 года, но студенческие демонстрации помешали открытию фестиваля, и европейская премьера фильма не состоялась.

"Иван Васильевич меняет профессию". Режиссер Леонид Гайдай В этом фильме Юрий Яковлев сыграл сразу две роли: управдома Ивана Бунша и царя Ивана Грозного . Актриса Наталья Крачковская , сыгравшая супругу Ивана Васильевича, вспоминала, что Яковлев просто на глазах перерождался из одного героя в другого. Хотя сам актер признавался, что поначалу было трудно играть столь разных по характеру героев: «Царя всерьез играть было нельзя, потому что это комедия, и все же он и в этих непривычных обстоятельствах должен был оставаться Иваном Грозным. А Буншу нужно было изобразить другими красками. Это должен был быть весьма бытовой кретин с двумя извилинами. И я нашел к нему подход: во-первых, он говорит скороговоркой — у таких людей одна мыслишка убегает вперед, и они стараются ее скорее высказать, пока она не ушла. А что, если он еще и шепелявит? Это уже смешно! Я попробовал — получилось».

Фильм разошелся на цитаты и реплики героев, которые сегодня знают все от мала до велика. Ну а самой популярной цитатой из советского кино является фраза из «Ивана Васильевича», сказанная управдомом: «Я требую продолжения банкета!»

"Ирония судьбы, или С легким паром!". Режиссер Эльдар Рязанов Впервые картину показали 1 января 1976 года, и с тех пор фильм стал символом новогодней ночи. В этой комедии о любви и жизненных перипетиях Юрий Яковлев сыграл роль Ипполита, жениха главной героини. Первоначально на эту роль Рязанов планировал пригласить Андрея Миронова . Но он не захотел играть Ипполита и очень просился на роль Лукашина (правда, Рязанов посчитал, что темпераментный Миронов не подходит на роль бесхарактерного Лукашина и не взял его в фильм).

Когда режиссер позвал Яковлева, тот, не раздумывая, согласился. Позже он рассказывал, что когда когда картина прошла на Новый год, актеру просто нельзя было дойти от дома до театра. «Это, конечно, было приятно, чего там говорить. Но дело в том, что у меня есть гораздо более интересные и глубокие роли, мимо которых просто проходят. Тот же Стива Облонский — никто его не знает. А это одна из моих любимых ролей, я обожаю этого человека. Мы — родственные души», — добавлял он.

Тем не менее, Юрий Яковлев с огромным воодушевлением взялся за эту роль. Многие цитаты из картины, ставшие крылатыми, например, «какая гадость — эта ваша заливная рыба», являются чистой воды импровизациями. По опросу «Советского экрана», этот фильм был признан лучшим в 1977 году.