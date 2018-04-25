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На ММКФ вручили премию за режиссерский дебют
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На ММКФ вручили премию за режиссерский дебют 

Авторадио 24 минуты назад
На 40-ом Московском международном кинофестивале вручили премию за режиссерский дебют. Награда досталась ученице Сергея Соловьева, актрисе театра «Гоголь-центр» и финалистке шоу «Голос» Ян Гэ за фильм «Ню». В официальной программе главного кинофестиваля страны эта картина представлена от России. В центре сюжета «Ню» — история китайской девушки, которая ищет в Москве любовь и саму себя, поет, рисует и снимает блог. Главную роль в фильме сыграла сама Ян Гэ (этническая китаянка), она также спела песни собственного сочинения. Московский международный кинофестиваль проходит в столице при информационной поддержке Авторадио с 19 по 26 апреля.
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