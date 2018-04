Опубликованы новые кадры из натуралистичного триллера о маньяке «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера — с Турман и Диллоном…

«Дом, который построил Джек», триллер Ларса фон Триера о серийном убийце Джеке, совершавшем преступления в Вашингтоне в 1970-80-х годах, будет показан во внеконкурсной программе 71-го Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном берегу с 8 по 19 мая.

Мэтт Диллон. Главные роли в фильме, который снимали в Дании и Швеции, сыграли Ума Турман

Компания IFC Films, которая занимается прокатом триллера, довольно скупа на предварительный показ его фрагментов. Даже в официальном тизере присутствует только пара крупных кадров с жутко улыбающимся Диллоном, измазанным кровью своих жертв. Портал

IndieWire

опубликовал несколько новых кадров из фильма, которые обещают, что сцены насилия в новой картине датского режиссера будет настолько же натуралистичны, как и в его фильме «Антихрист» 2009 года. Тогда во время показа фильма в основной программе Каннского фестиваля несколько человек упали в обморок из-за детально снятых сцен насилия, в том числе сексуального характера.

На новых представленных кадрах из фильма «Дом, который построил Джек» видны несколько жертв серийного убийцы. Действие этой картины происходит в 70-х годах прошлого столетия. Лента расскажет о пяти жертвах маньяка, на которых Джек оттачивал свое «мастерство» в попытке создать идеальное произведение искусства, которое он выставит в своем новом доме.

Ларс фон Триер приступил к съемкам драмы в марте 2017 года и тогда же начал переговоры с Каннским кинофестивалем о том, чтобы премьера его новой работы прошла именно там. Однако отлученному от Канн в 2011 году режиссеру за произнесенную им фразу о симпатии к Гитлеру

предложили показ только во внеконкурсной программе. Но Триер согласился.