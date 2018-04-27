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Опубликованы первые кадры из нового триллера Ларса фон Триера
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Опубликованы первые кадры из нового триллера Ларса фон Триера 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Портал IndieWire опубликовал первые кадры нового триллера Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек».
Судя по фотографиям, разлетевшимся по соцсетям, фильм о маньяке будет действительно напряженным: об этом говорят и обеспокоенные лица Умы Турман и Мэтта Диллона, и завернутое в полиэтилен окровавленное тело.
Сюжет картины «Дом, который построил Джек», разорачивается 1970-1980-х годах. Главный герой, маньяк по имени Джек, превращает своих жертв в арт-объекты и раз за разом уходит от полиции.
Премьера «Дома…» состоится на 71-ом Каннском кинофестивале. Этот показ станет для Ларса фон Триера знаковым: оргкомитет фестиваля «простил» ему шутку о симпатии к Адольфу Гитлеру и снял действующий с 2011 года запрет на фильмы датского режиссера в программе.
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