Опубликованы первые кадры из нового триллера Ларса фон Триера

Портал IndieWire опубликовал первые кадры нового триллера Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек».

Судя по фотографиям, разлетевшимся по соцсетям, фильм о маньяке будет действительно напряженным: об этом говорят и обеспокоенные лица Умы Турман Мэтта Диллона , и завернутое в полиэтилен окровавленное тело.

Сюжет картины «Дом, который построил Джек», разорачивается 1970-1980-х годах. Главный герой, маньяк по имени Джек, превращает своих жертв в арт-объекты и раз за разом уходит от полиции.

Премьера «Дома…» состоится на 71-ом Каннском кинофестивале. Этот показ станет для Ларса фон Триера знаковым: оргкомитет фестиваля «простил» ему шутку о симпатии к Адольфу Гитлеру и снял действующий с 2011 года запрет на фильмы датского режиссера в программе.