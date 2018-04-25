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Пэтти Дженкинс рассказала о временных рамках «Чудо-женщины 2»
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Пэтти Дженкинс рассказала о временных рамках «Чудо-женщины 2» 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс подтвердила слухи о том, что действие сиквела будет происходить во времена Холодной войны в конце 1980-х. Также стало известно, что в фильме вновь появится Крис Пайн.
Мировая премьера продолжения «Чудо-женщины» запланирована на 30 октября 2019 года. Сейчас Дженкинс работает над сценарием вместе с Джеффом Джонсом. Напомним, что ранее Пэтти Дженкинс призналась, что вторая часть расскажет про очередную историю большой любви, в которой появится пара невероятных персонажей, совсем непохожих на героев первой части франшизы.
«Мы будем использовать аналогичную формулу, которая позволит создать приятный для просмотра фильм. Диана получит крайне важный опыт, и мне нравится идея показать это как интересное путешествие», — поделилась Дженкинс в интервью с Variety, — «И это путешествие приведет нас к ответу на большой вопрос».
«Чудо-женщина» вышла на большие экраны 1 июня 2017 года. Фильм заработал 821 миллион долларов в мировом прокате при бюджете в 149 миллионов и стал одним из лучших фильмов 2017 года по версии IMD.
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