Сериал Фифти Сента «Клятва» продлен на второй сезон 

Потоковый сервис Sony Crackle продлил криминальный сериал «Клятва» на второй сезон. Создателем сериала является Джо Хэлпин («Гавайи 5.0»), а исполнительным продюсеров выступает Кёртис 50 Cent Джексон.
«Клятва» — это экшн-драма, рассказывающая о том мире преступных организаций, куда попадают лишь избранные. И члены этих сообществ готовы пойти на все, чтобы защитить друг друга от внешних и внутренних врагов.
В первом сезоне снялись звезда «Игры престолов» Шон Бин, Райан Квантен, Катрина Ло, Кваме Паттерсон, Кори Хардрикт, Арлен Эскарпета, Майкл Маларки, Джозеф Джулиан Сория и другие. Проект также продюсируют Тодд Хоффман и Деннис Ким.