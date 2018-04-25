Сериал Фифти Сента «Клятва» продлен на второй сезон

Потоковый сервис Sony Crackle продлил криминальный сериал «Клятва» на второй сезон. Создателем сериала является Джо Хэлпин («Гавайи 5.0»), а исполнительным продюсеров выступает Кёртис 50 Cent Джексон.

«Клятва» — это экшн-драма, рассказывающая о том мире преступных организаций, куда попадают лишь избранные. И члены этих сообществ готовы пойти на все, чтобы защитить друг друга от внешних и внутренних врагов.