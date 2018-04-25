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Энди Серкис: фильм «Маугли» будет кровавой мрачной сказкой
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Энди Серкис: фильм «Маугли» будет кровавой мрачной сказкой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Студия Warner Bros. на киноконвенте CinemaCon представила трейлер фильма «Маугли» по произведению Редьярда Киплинга «Книга джунглей», сообщает The Wrap.
Два году назад свою «Книгу джунглей» выпустила студия Disney. Однако режиссер Энди Серкис пообещал, что новый «Маугли» будет отличающейся от диснеевского приключения «кровавой, мрачной сказкой», в которой глубже раскроется конфликт человека и природы.
В трейлере, официальная премьера которого пока впереди, сыгравший Маугли 18-летний актер Роэн Чэнд со спутанными волосами и свежими шрамами пытается прогрызть сделанную из костей клетку. Сообщается также, что в ролике можно будет увидеть сцены жизни Маугли с волками и снятых при помощи технологии motion capture ("захвата движения" — англ.) говорящих зверей: Кристиана Бейла в роли Багиры, Энди Серкиса в роли Балу и Бенедикта Камбербэтча в роли Шерхана.
Премьера «Маугли» назначена на 19 октября.
Фильм «Книга джунглей» студии Disney вышел в прокат в апреле 2016 года.
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