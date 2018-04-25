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Анатолий Шарий купил картину с «лизуном» Антоном Геращенко
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Анатолий Шарий купил картину с «лизуном» Антоном Геращенко 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом Анатолий Шарий сообщил на своей странице в Facebook.
«Итак, я приобрел одну из пяти уникальных картин с неизвестным, облизывающим тарелку. Картины на самом деле уникальны — на каждой из них элементы за спиной неизвестного разные. Долго о ней мечтал — и вот она моя. Порадуйтесь со мной, старым коллекционером прекрасного», — написал Шарий.
В 2016 году счастливым обладателем картины «Лизоблюдство» стал депутат «Оппозиционного блока» Михаил Добкин, который выкупил ее на аукционе, организованном экс-нардепом ВР Александром Онишенко.
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