Анатолий Шарий купил картину с «лизуном» Антоном Геращенко

Об этом Анатолий Шарий сообщил на своей странице в Facebook.

«Итак, я приобрел одну из пяти уникальных картин с неизвестным, облизывающим тарелку. Картины на самом деле уникальны — на каждой из них элементы за спиной неизвестного разные. Долго о ней мечтал — и вот она моя. Порадуйтесь со мной, старым коллекционером прекрасного», — написал Шарий.