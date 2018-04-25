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Disney показал несколько сцен из нового «Аладдина»
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Disney показал несколько сцен из нового «Аладдина» 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Очень жаль, что мы с вами сейчас не в Лас-Вегасе. Кроме того, что там тепло, там еще и проходит CinemaCon, на котором студия Disney щедро делится новыми кадрами своих будущих премьер с первыми зрителями. Например, показывает несколько сцен из ремейка мультфильма «Аладдин» Гая Ричи.
Гости мероприятия увидели динамичную погоню, снятую на кинетическую камеру. Аладдин бежит через многолюдные улицы и рынок Аграбы, пытаясь оторваться от стражи. Также зрителям показали сцену с Жасмин в ее бирюзовом костюме и сцену с новым Джином в исполнении Уилла Смита.
По словам создателей, фильм будет очень музыкальным с кучей песен и сложных танцевальных номеров. А еще забавным и драматичным. Мы и не удивлены, ведь у руля Гай Ричи. Кстати, режиссер сильно переработал роль Жасмин. Теперь из довольно аморфной принцессы она превратится в сильную и решительную, а главное умную женщину.
Увидеть, насколько поумнела Жасмин и посинел Уилл Смит, мы сможем с 24 мая 2019-ого года.
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