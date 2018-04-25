Брюс Кэмпбелл больше не вернётся к роли Эша из «Зловещих мертвецов»

Видимо, дедайты победили.

Совсем недавно поклонники «Зловещих мертвецов» были ошеломлены новостью, что канал Starz закрывает сериал «Эш против зловещих мертвецов» после третьего сезона. Финальный эпизод выйдет в это воскресенье, 29 апреля. По сообщениям СМИ, шоу закрыли из-за низких рейтингов.

Поклонники надеялись, что сериал «подхватит» другой канал или стриминговый сервис вроде Netflix , который редко, но даёт шанс сторонним проектам. Но даже если что-то подобное и случится, то Брюса Кэмпбелла , исполнителя главной роли харизматичного Эша, ждать не стоит. Об этом написал у себя в твиттере:

Вряд ли кто-то будет смотреть это шоу без Кэмпбелла в роли Эша. Впрочем, поклонникам стоит обратить внимание на схожий сериал в жанре комедийного хоррора «Стэн против сил зла».