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Брюс Кэмпбелл больше не вернётся к роли Эша из «Зловещих мертвецов»
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Брюс Кэмпбелл больше не вернётся к роли Эша из «Зловещих мертвецов» 

Мир фантастики 1 час назад
Видимо, дедайты победили.
Совсем недавно поклонники «Зловещих мертвецов» были ошеломлены новостью, что канал Starz закрывает сериал «Эш против зловещих мертвецов» после третьего сезона. Финальный эпизод выйдет в это воскресенье, 29 апреля. По сообщениям СМИ, шоу закрыли из-за низких рейтингов.
Поклонники надеялись, что сериал «подхватит» другой канал или стриминговый сервис вроде Netflix, который редко, но даёт шанс сторонним проектам. Но даже если что-то подобное и случится, то Брюса Кэмпбелла, исполнителя главной роли харизматичного Эша, ждать не стоит. Об этом написал у себя в твиттере:
Вряд ли кто-то будет смотреть это шоу без Кэмпбелла в роли Эша. Впрочем, поклонникам стоит обратить внимание на схожий сериал в жанре комедийного хоррора «Стэн против сил зла».
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