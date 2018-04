Флешмоб «Четыре фильма»: звезды кино называют картины, сильно повлиявшие на них

На днях в твиттере начался новый интересный флешмоб, участникам которого предлагается выбрать четыре самых главных фильма в их жизни.

Более того, это должны быть картины, в той или иной мере определившие судьбу человека.

Кадр из фильма «Красный шар» (1956)

Гильермо дель Торо, Акция показалась интересной в том числе людям, так или иначе связанным с кинематографом. Очень скоро ко флешмобу присоединились режиссеры Эдгар Райт Джеймс Ганн и многие другие знаменитости.

Все посты можно почитать в твиттере по хэштегу #FilmStruck4.

Эдгар Райт

Режиссер фильмов «Малыш на драйве», «Типа крутые легавые», «Зомби по имени Шон», «Скотт Пилигрим против всех»

I accept the #FilmStruck4 challenge from @mang0ld! Define yourself in 4 films. Passing the challenge on to @CameronCrowe @RealGDT @chrismcquarrie @lynnsheltonfilm pic.twitter.com/2WVG5ycYQg

— edgarwright (@edgarwright) 17 апреля 2018 г.

Фильмы, повлиявшие на Эдгара Райта: «Кэрри», «Воспитание Аризоны», «2001 год: Космическая одиссея» и «Хороший, плохой, злой»

Режиссер фильмов «Грань будущего», «Подозрительные лица», «Операция „Валькирия“»

Accepted. Challenging @FilmBayona @VancityReynolds @VictoriaMahoney @clmazin #FilmStruck4 pic.twitter.com/r4x0OBithE

— Christopher McQuarrie (@chrismcquarrie) 17 апреля 2018 г.

Фильмы, повлиявшие на Кристофера МакКуорри: «Большая страна», «Вердикт», «Мужские разборки» и «Заговор „Параллакс“»

Режиссер фильмов «Кейт и Лео», «Прерванная жизнь», «Логан», «Росомаха: Бессмертный»

I accept the #FilmStruck4 challenge from @joshuahorowitz! Define yourself in 4 films. Passing the challenge on to @edgarwright @rianjohnson @PattyJenks @JordanPeele pic.twitter.com/tFe7z1RgED

— Mangold (@mang0ld) 17 апреля 2018 г.

Фильмы, повлиявшие на Джеймса Мэнголда: «Красный шар», «Сладкий запах успеха», «Черный нарцисс» и «Плавучие травы»

Джона Хилл

Выступал в качестве актера в фильмах «Волк с Уолл-стрит», «Человек, который изменил все», «Мачо и ботан»

Challenge accepted @filmstruck! Four films that define me are:

King Of Comedy

The Master

This is England

Ratcatcher #FilmStruck4

— Jonah Hill (@JonahHill) 17 апреля 2018 г.

Фильмы, повлиявшие на Джону Хилла: «Король комедии», «Мастер», «Это — Англия» и «Крысолов»

Режиссер фильмов «Доктор Стрэндж», «Шесть демонов Эмили Роуз», «День, когда Земля остановилась»

I accept the #FilmStruck4 @filmstruck challenge from @JamesGunn. These are 4 Films that define me. I nominate @Massawyrm @rianjohnson @rianjohnson pic.twitter.com/dSk348nctQ

— Scott Derrickson (@scottderrickson) 18 апреля 2018 г.

Фильмы, повлиявшие на Скотта Дерриксона: «Таксист», «Небо над Берлином», «8 с половиной» и фильмы Чарли Чаплина

Джеймс Ганн

Режиссер фильмов «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики. Часть 2»

I accept the #FilmStruck4 @filmstruck challenge from @kpierce624. These are 4 Films that define me. I nominate @ManMadeMoon @scottderrickson @yarvo @kumailn. pic.twitter.com/gziYOowrKV

— James Gunn (@JamesGunn) 17 апреля 2018 г.

Фильмы, повлиявшие на Джеймса Ганна: «Однажды на Диком Западе», «День сурка», «Вторжение динозавра» и «Покажи мне любовь»

Гильермо дель Торо

Режиссер фильмов «Форма воды», «Лабиринт Фавна», «Тихоокеанский рубеж»

#FilmStruck4 Is 8 (!) Part 1 pic.twitter.com/r6UMkKpyjR

— Guillermo del Toro (@RealGDT) 18 апреля 2018 г.

Фильмы, повлиявшие на Гильермо дель Торо (часть 1): «Дух улья», «Забытые», «2001 год: Космическая одиссея», «Таксист»

#FilmStruck4 Is 8 (!) Part 2 pic.twitter.com/jSpQQVAs8n

— Guillermo del Toro (@RealGDT) 18 апреля 2018 г.

Фильмы, повлиявшие на Гильермо дель Торо (часть 2): «Красавица и чудовище», «Невеста Франкенштейна», «Новые времена» и «Дуэль»