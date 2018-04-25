«D&D — это творческая отдушина»: Джо Манганьелло написал колонку о фэнтези и ролевых играх

Знакомьтесь, это актёр Джо Манганьелло . Вы наверняка его видели в сцене после титров в «Лиге Справедливости» (Дэфстроук), в сериале «Настоящая кровь» (Альсид Герво) или даже в «Человеке-пауке» Сэма Рэйми (Флэш Томпсон). В свободное от работы время он со своими друзьями Мэттью Мёрсером (актёр озвучания, ведущий шоу Critical Role) и Джеймсом Ганном («Стражи галактики 1-2») любит собираться, чтобы поиграть в Dungeons & Dragons.

Совсем недавно актёр опубликовал колонку на портале NBC News, в которой выразил мнение, что D&D, фэнтези и ролевые игры — это уже давно не странное увлечение для нёрдов, а творческая отдушина для всех. Приводим перевод этого материала.

Называйте это ностальгией, возвращением к истокам или способом провести время с друзьями. Всё больше людей признаются в любви к игре моего детства.

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Есть несколько причин, почему в последние несколько лет возрос интерес к Dungeons & Dragons. Культурные иконы моего поколения — и даже я в свои 40 лет — стали всё чаще погружаться в ностальгию. Например, можно взять сериал «Очень странные дела». Если вы обратите внимание, там на стенах сплошь постеры фильмов моего поколения и игр, в которые мы играли в детстве. Есть даже велосипеды, на которых мы раньше катались (в дополнение к персонажам, играющим в игру).

Думаю, сейчас молодое поколение возвращается к истокам. Просто посмотрите, как дети покупают виниловые пластинки; в этом есть своя чистота.

Мне кажется, подобные игры — часть современного движения, участники которого временно огораживают себя от компьютеров и мобильников. Люди хотят собраться вместе с друзьями за столом в пятницу или субботу ночью и поиграть в социальную игру, а не втыкать в телефон или интернет пять часов кряду.

Мы выросли в 80-е. В те времена любое хобби, которое не выглядело как вечеринка на яхте, сразу получало ярлык «странного» или даже «сатанинского». По этой причине любая компашка могла на тебя наехать, если ты играл в Dungeons & Dragons. Тебя могли запросто побить — из-за твоего хобби подростки кидались на тебя с кулаками. Ты никогда не хотел никому рассказывать, что играешь в D&D, ведь это считалось отстоем.

Я рад, что это клеймо стёрто. Я сознательно пытался сыграть в этом важную роль— всегда открыто признавал, что мне нравятся подобные игры и что я получаю от этого удовольствие. Как правило, противники хобби всегда говорят что-то вроде: «Посмотрите на того парня. Если начнёшь играть в Dungeons & Dragons, то станешь таким, как он». Ладно, хорошо. Разве с моей жизнью что-то не так?

Все мои друзья играют. Да-да, все эти «большие шишки» вроде режиссёров, комиков и актёров. Все мы играем. Мой тренер, с которым я занимаюсь последние 8 лет (чемпион по кроссфиту, кстати), — это 110 кило чистых мускулов при росте в метр девяносто. И этот человек — ходячая энциклопедия о фэнтезийных романах. Наших много и в Лос-Анджелесе, где мы собирались вместе и играли ещё детьми. Мы создавали истории для наших первых персонажей и сочиняли первые приключения.

В игре есть два аспекта, которые нравятся людям: ролевой и математический.

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Ролевая часть позволяет вам вжиться в персонажа, опираясь на его историю и характер. Если вы смотрели шоу вроде Critical Role, то видели, как мастерство актёра озвучания вдыхает жизнь в его персонажей. Вы можете делать что угодно — вот в чём смысл ролевых игр. Вы можете сыграть во всё, во что захотите.

Другой аспект той D&D, на которой мы выросли, — математический и вероятностный.

С детства у меня была склонность к математике, но при этом я очень увлекался искусством и в итоге стал актёром. D&D удаётся задействовать обе стороны моего мозга. У меня есть несколько персонажей, и я сыграл одним из них в передаче Critical Role и веб-сериале Force Grey. Он выглядит как гуманоидный дракон, ходящий на двух ногах. Таких зовут драконорожденными. (Для тех, кто в курсе терминов: это паладин 17 уровня в архетипе Клятвопреступник и берсерк-варвар 3 уровня. По расе он драконорожденный от Тиамат. Его оружие — артефакт Рука Векны.)

Теперь я работаю консультантом Dungeons & Dragons — я об этой работе мечтал с детства. По итогам сотрудничества я написал кое-какие материалы для грядущего фэнтези-риключения, которое выйдет в следующем году. Кроме прочего, я получил роль в недавнем боевике «Рэмпейдж» благодаря увлечению D&D — я написал сценарий для фильма по Dungeons & Dragons ещё когда права на фильма были у Warner Bros. Режиссёром этой картины должен был стать Брэд Пейтон (в итоге он снял «Рэмпейдж» — прим. МирФ). Мы несколько раз созванивались по телефону и обсуждали заметки по сценарию и подбору актёров, а также говорили о том, как любим D&D. Тогда Брэд упомянул, что ищет актёра для его другого фильма, и считает, что я подойду. Вот так любовь к D&D помогла мне получить роль в «Рэмпейдже».

Я возлагаю на фильм большие надежды. Спецэффекты уже достаточно хороши, чтобы вдохнуть в драконов жизнь, хотя раньше их внешний вид вызывал много вопросов. Жанр фэнтези, на мой взгляд, недооценён с точки зрения фантастических фильмов и блокбастеров. Но «Властелин колец» и «Игра престолов» уже двигают индустрию в этом направлении. К тому же очень много режиссёров, сценаристов, писателей, актёров и продюсеров прокачали свои творческие мускулы во времена первых игр в Dungeons & Dragons. Думаю, пришла пора.