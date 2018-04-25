Okko расширяет библиотеку, следуя изменениям пользовательского спроса

Онлайн-кинотеатр Okko пополнил библиотеку десятками новых тайтлов, ориентируясь на изменения пользовательского спроса и последние тренды потребления контента в онлайн-кинотеатре: интерес к самообразованию, артхаусному кино, отечественным сериалам и зарубежным франшизам.

Ориентируясь на рост интереса потребителей к самообразованию и познавательному контенту, Okko изменил формат подписки «Вокруг света»: теперь подписка называется «Наука и образование» и насчитывает более 300 фильмов, сериалов и лекций. Подписка структурирована по тематикам («Космос», «Наука», «Общество», «История», «Искусство», «Полиглот» и др.), что упрощает поиск. Предусмотрено регулярное пополнение коллекции. Okko уже приобрел более 40 тайтлов от National Geographic , более 80 фильмов и сериалов от BBC, а также популярные курсы по изучению иностранных языков «Полиглот». В ближайшее время подписка «Наука и образование» пополнится образовательными циклами «История государства Российского», «ACADEMIA», документальными фильмами и сериалами, а также качественными записями спектаклей ведущих театров России и мира.

В Okko появилась коллекция короткометражного кино. Она состоит из российских и зарубежных фильмов и будет регулярно пополняться, чтобы отвечать запросам тех пользователей Okko, которые интересуются артхаусом.

В апреле в подписку «Мировое кино» в Okko были включены четыре новых блокбастера вселенной Marvel: «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Эра Альтрона», «Человек-муравей» и «Первый мститель: Другая война». Таким образом, зрителям Okko доступно 16 фильмов Marvel по подписке.

Okko планирует расширить библиотеку отечественных сериалов и шоу, транслируемых на телеканале ТНТ. Сейчас в Okko уже доступны 12 сериалов, в том числе «Интерны», «Полицейский с рублевки», «Физрук», «Реальные пацаны» и другие, и в ближайшее время коллекция пополнится.

«Качество контента и внимание к интересам зрителя — конкурентные преимущества Okko, поэтому мы продолжаем расширять предложение для наших пользователей и делать интересный контент в высоком качестве доступнее. Интерес к подписным продуктам растет, поэтому мы приняли решение дополнить и разнообразить их. В частности, подписка «Наука и образование» стала гораздо шире и теперь включает в себя хиты National Geographic, BBC Studios и других известных производителей. Кроме того, пользователи стали больше интересоваться артхаусным кино, отечественными сериалами и шоу и зарубежными франшизами, поэтому мы пополнили библиотеку коротким метром, хитами от Marvel, телесериалами ТНТ. Список тайтлов уже значительно увеличился, но мы не намерены на этом останавливаться — зрителей Okko ждет еще много приятных сюрпризов», — комментирует генеральный директор Okko Иван Гродецкий.